На Львівщині впав дрон РФ 13 жовтня: фото з місця події

Згоріла автівка. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Відомо, що Львівщина була атакована дронами РФ. Повідомляється, що в селі Малехів впав підбитий безпілотник РФ. Пошкоджені приватні житлові будинки, згоріли автівки, є постраждалі. Місцеві жителі поділились своїми думками після впадіння ворожого БпЛА.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Марта Байдака з місця подій.

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На Львівщині впав дрон РФ: фото

Журналістка Марта Байдака поспілкувалась з місцевими жителями села Малехів. Наразі відомо про трьох постраждалих.

Руйнування. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Мешканка Галина розповіла, що в момент удару її не було вдома. Жінка їздила до церкви, а коли вона повернулася, то побачила наслідки влучання. За словами місцевої мешканки, подвір’я та будинок зазнали значних пошкоджень, а потрапити на територію їй не дозволяли.

Зруйновані будинки. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

"Я вертаюся, а тут таке… Лихоліття на подвір’ї", — розповіла Галина.

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Жінка зазначила, що побачила пошкоджену оселю, обірвані фіранки та вибиті шибки у вікнах. Також, за її словами, у будинку зірвало дах.

"Вся хата розтрощена, фіранки обірвані. Вікна шиби повибивані, дах зірваний", — сказала вона.

Зруйнований будинок. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Інша жителька села Малехів поділилась з Мартою Байдакою, що в момент влучання була на роботі. Коли вона разом з іншими повернулася додому, у будинку нікого не було. За словами жінки, усі члени родини залишилися живими. Водночас її оселя зазнала значних руйнувань.

Місцева жителька біля зруйнованого дому. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Залишки на подвір'ї.Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

"Вся хата. Хата і гараж", — так мешканка описала пошкодження свого майна у відповідь на запитання журналістки.

Жителька Львову Олександра забрала кота, що отримав поранення внаслідок атаки. Повідомляється, що наразі на місці влучання загороджують територію та знеструмлюють будинки.

Ми писали, що у селі Малехів Львівського району під час повітряної тривоги, що тривала з 15:04 до 15:31, впав підбитий російський безпілотник. Наразі відомо про трьох постраждалих. На місці події працюють відповідні служби, які з’ясовують обставини інциденту та встановлюють масштаби пошкоджень.

Новини.LIVE інформували, що вночі проти 13 жовтня РФ атакувала Львівщину. У селі Муроване через падіння безпілотника спалахнули три житлові будинки та три автомобілі. Пожежі вдалося загасити, за попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.