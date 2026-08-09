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Главная Львов Погода во Львове завтра: ожидается жара до +31°

Погода во Львове завтра: ожидается жара до +31°

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2026 18:34
Погода во Львове завтра: горожан ждет жара до +31 °C
Прохожие в жаркую погоду. Фото: Новини.LIVE

Во Львове и Львовской области 10 августа ожидается малооблачная и сухая погода. Синоптики прогнозируют жару, днём температура воздуха поднимется до +31°.

Об этом сообщили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии, передает Новини.LIVE.

Какая будет погода во Львове 10 августа

По прогнозу синоптиков, во Львове и области ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный, 5–10 м/с.

Погода во Львове завтра: горожанам предстоит жара до +31° - фото 1
Прогноз погоды во Львове на 10 августа. Фото: Meteoprog

Температура воздуха по области ночью составит +15...+18 °C, днем — +30...+32 °C.

Во Львове ночью прогнозируют +15...+17 °C, а днем воздух прогреется до +30...+31 °C.

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Синоптики предупреждают, что жара сохранится в течение дня и вечера. Жителям рекомендуют избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами, пить достаточно воды и, по возможности, не выходить на улицу в самые жаркие часы.

Пожарная опасность во Львовской области 10 августа

Погода во Львове завтра: горожанам предстоит жара до +31° - фото 2
Предупреждение о пожарной опасности во Львовской области. Фото: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Из-за жаркой погоды риск возгорания лесов в большинстве районов Львовской области будет средним, но в городах Рава-Русская, Броды, Яворов будет фиксироваться чрезвычайная пожарная опасность пятого класса.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что во Львове ввели карантинные ограничения из-за выявления бешенства у уличного кота. Ограничения будут действовать в 5-километровой зоне вокруг места, где обнаружили животное — перекресток ул. В. Великого и ул. Криля (бывшая ул. Троллейбусная).

Также мы писали, что во Львовском областном ТЦК и СП нашли мертвым военнослужащего. По факту его смерти правоохранители начали расследование, а обстоятельства происшествия устанавливают следователи.

Львов прогноз погоды Погода во Львове
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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