Погода у Львові завтра: містян очікує спека до +31 C

Погода у Львові завтра: очікується спека до +31°
У Львові та Львівській області 10 серпня очікується малохмарна та суха погода. Синоптики прогнозують спеку, вдень температура повітря підніметься до +31°.
Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології, передає Новини.LIVE.
Якою буде погода у Львові 10 серпня
За прогнозом синоптиків, у Львові та області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний, 5–10 м/с.
Температура повітря по області вночі становитиме +15...+18 °C, вдень — +30...+32 °C.
У Львові вночі прогнозують +15...+17 °C, а вдень повітря прогріється до +30...+31 °C.
Синоптики попереджають, що спека збережеться протягом дня та вечора. Жителям рекомендують уникати тривалого перебування під прямими сонячними променями, пити достатньо води та, за можливості, не виходити надвір у найспекотніші години.
Пожежна небезпека на Львівщині 10 серпня
Через спекотну погоду ризик займання лісів у більшості районів Львівщини буде середнім, але у містах Рава-Руська, Броди, Яворів фіксуватиметься надзвичайна пожежна небезпека п'ятого класу.
Раніше Новини.LIVE повідомляли, що у Львові запровадили карантинні обмеження через виявлення сказу у вуличного кота. Обмеження діятимуть у 5-кілометровій зоні навколо місця, де виявили тварину — перехрестя вул. В.Великого та вул. Кріля (колишня вул. Тролейбусна).
Також ми писали, що у Львівському обласному ТЦК та СП знайшли мертвим військовослужбовця. За фактом його смерті правоохоронці розпочали розслідування, а обставини події встановлюють слідчі.