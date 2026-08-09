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Головна Львів Погода у Львові завтра: очікується спека до +31°

Погода у Львові завтра: очікується спека до +31°

Ua ru
Дата публікації: 9 серпня 2026 18:34
Погода у Львові завтра: містян очікує спека до +31 C
Перехожі у спекотну погоду. Фото: Новини.LIVE

У Львові та Львівській області 10 серпня очікується малохмарна та суха погода. Синоптики прогнозують спеку, вдень температура повітря підніметься до +31°.

Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології, передає Новини.LIVE.

Якою буде погода у Львові 10 серпня

За прогнозом синоптиків, у Львові та області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний, 5–10 м/с.

Погода у Львові завтра: містян очікується спека до +31° - фото 1
Прогноз погоди у Львові на 10 серпня. Фото: Meteoprog 

Температура повітря по області вночі становитиме +15...+18 °C, вдень — +30...+32 °C.

У Львові вночі прогнозують +15...+17 °C, а вдень повітря прогріється до +30...+31 °C.

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Синоптики попереджають, що спека збережеться протягом дня та вечора. Жителям рекомендують уникати тривалого перебування під прямими сонячними променями, пити достатньо води та, за можливості, не виходити надвір у найспекотніші години.

Пожежна небезпека на Львівщині 10 серпня

Погода у Львові завтра: містян очікується спека до +31° - фото 2
Попередження про пожежну небезпеку на Львівщині. Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Через спекотну погоду ризик займання лісів у більшості районів Львівщини буде середнім, але у містах Рава-Руська, Броди, Яворів фіксуватиметься надзвичайна пожежна небезпека п'ятого класу.  

 Раніше Новини.LIVE повідомляли, що у Львові запровадили карантинні обмеження через виявлення сказу у вуличного кота. Обмеження діятимуть у 5-кілометровій зоні навколо місця, де виявили тварину — перехрестя вул. В.Великого та вул. Кріля (колишня вул. Тролейбусна).

Також ми писали, що у Львівському обласному ТЦК та СП знайшли мертвим військовослужбовця. За фактом його смерті правоохоронці розпочали розслідування, а обставини події встановлюють слідчі.

Львів прогноз погоди Погода у Львові
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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