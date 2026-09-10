Похолодание до +6 °C: прогноз погоды на Львовщине 11 сентября

Люди на улице осенью. Фото: Новини.LIVE

Синоптики прогнозируют на Львовщине в пятницу, 11 сентября, переменчивую погоду, местами облачность, днём кратковременный дождь. Ночью и утром ожидается туман. В Укргидрометцентре предупредили, что ухудшение видимости в тумане составит от 500 до 1000 м, поэтому водителям следует быть очень внимательными на дорогах.

Об этом пишет Львовский региональный центр по гидрометеорологии, передает Новини.LIVE.

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Предупреждение о кратковременных дождях

11 сентября днем регион накроют кратковременные дожди. Ночью и утром ожидается туман.

"Ночью без значительных осадков, днем кратковременный дождь. Ветер северный, 7–12 м/с", — отметили метеорологи.

В самом Львове кратковременный дождь пройдет днем.

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Жара и пожарная опасность

Ночь в регионе будет очень прохладной, столбики термометров покажут +6...+11 °C, а непосредственно во Львове ожидается около +8...+10 °C.

Днем вернется умеренно теплая погода. В Львовской области будет +17...+22 °C, во Львове +18 ...+20 °C.

Предупреждение о пожарной опасности во Львовской области. Фото: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Из-за умеренной погоды риск возгорания лесов в большинстве районов Львовской области будет минимальным, лишь в городах Рава-Русская и Броды будет фиксироваться чрезвычайная пожарная опасность пятого класса.

Как сообщали Новини.LIVE ранее, на западной границе Украины зафиксировали значительную перегрузку и многочасовые очереди в пункте пропуска "Шегини" из-за массового прибытия хасидов. Пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко отметил, что пик приезда пришелся на последние несколько суток, а в целом в страну на празднование иудейского Нового года Рош ха-Шана уже въехали более 17 тысяч хасидов, направляющихся в Умань.

Также мы писали, что на Львовщине пьяный водитель стал виновником масштабного ДТП. В результате столкновения телесные повреждения получили водители двух автомобилей и три пассажирки.