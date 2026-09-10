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Головна Львів Похолодання до +6 °C: синоптики здивували прогнозом погоди на Львівщині

Похолодання до +6 °C: синоптики здивували прогнозом погоди на Львівщині

Ua ru
10 вересня 2026 19:46
Похолодання до +6 °C: прогноз погоди на Львівщині 11 вересня
Люди на вулиці восені. Фото: Новини.LIVE

Синоптики прогнозують на Львівщині у п'ятницю, 11 вересня, мінливу погоду, подекуди хмарність, вдень короткочасний дощ. Вночі та вранці очікується туман. В Укргідрометцентрі попередили, що погіршення видимості в тумані буде складати від 500 до 1000 м, тому водіям слід бути дуже уважними на дорогах.

Про це пише Львівський регіональний центр з гідрометеорології, передає Новини.LIVE

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Попередження про короткочасні дощі

11 вересня вдень регіон накриють короткочасні дощ. Вночі та вранці очікується туман. 

"Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер північний, 7 – 12 м/с", — зазначили метеорологи. 

У самому Львові короткочасний дощ налетить вдень.

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Спека і пожежна небезпека

Ніч у регіоні буде дуже прохолодною, стовпчики термометрів покажуть +6...+11 °C, а безпосередньо у Львові очікується близько +8...+10 °C.

Вдень повернеться помірно тепла погода. У Львівській області буде +17...+ 22 °C, у Львові +18...+ 20 °C.

Похолодання до +6 °C: синоптики здивували прогнозом погоди на Львівщині - фото 1
Попередження про пожежну небезпеку на Львівщині. Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Через помірну погоду ризик займання лісів у більшості районів Львівщини буде мінімальним, лише у містах Рава-Руська та Броди фіксуватиметься надзвичайна пожежна небезпека п'ятого класу.  

Як повідомляли Новини.LIVE раніше, на західному кордоні України зафіксували суттєве перевантаження та багатогодинні черги у пункті пропуску "Шегині" через масове прибуття хасидів. Речник ДПСУ Андрій Демченко зазначив, що піковий період заїзду припав на останні кілька діб, а загалом до країни на святкування юдейського Нового року Рош га-Шана вже в'їхали понад 17 тисяч хасидів, які прямують до Умані.

Також ми писали, що на Львівщині п'яний водій спричинив масштабне ДТП. Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали водії двох авто і травмувалися троє пасажирок.

Львів Укргідрометцентр синоптик прогноз погоди Погода у Львові
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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