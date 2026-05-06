Прогноз погоды во Львове на 7 мая: ожидается жара и сильный дождь

Люди убегают от ливня. Фото: УНИАН

В четверг, 7 мая, Львов переживет существенное потепление до +22°C, однако уже во второй половине дня город накроют осадки и сильный ветер с порывами до 14 м/с. Резкое изменение погоды ожидается ближе к вечеру, в 18:00.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные от синоптиков Meteofor.

Детальный прогноз погоды во Львове 7 мая

В четверг, 7 мая, во Львове будет царить преимущественно облачная погода. День начнется с температуры +14°C. Днем температура воздуха составит до +22°C.

Температурная карта Львовщины в четверг, 7 мая. Фото: Укргидрометцентр

Также во Львове и по области будет порывистый ветер скоростью до 14 м/с юго-западного направления.

Вторая половина дня принесет резкую смену погоды. Уже в 15:00 во Львове начнется мелкий дождь, который усилится к вечеру. В 18:00 температура будет держаться на отметке +20°C, а ближе к 21:00 похолодает до +15°C.

