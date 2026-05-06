Прогноз погоди у Львові на 7 травня: очікується спека та сильний дощ

Люди тікають від зливи.

У четвер, 7 травня, Львів переживе суттєве потепління до +22°C, проте вже у другій половині дня місто накриють опади та сильний вітер із поривами до 14 м/с. Різка зміна погоди очікується ближче до вечора, о 18:00.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані від синоптиків Meteofor.

Детальний прогноз погоди у Львові 7 травня

В четвер, 7 травня, у Львові пануватиме переважно хмарна погода. День розпочнеться з температури +14°C. Вдень температура повітря становитиме до +22°C.

Температурна карта Львівщини у чевтер, 7 травня.

Також у Львові та по області буде рвучкий вітер швидкістю до 14 м/с південно-західного напрямку.

Друга половина дня принесе різку зміну погоди. Вже о 15:00 у Львові почнеться дрібний дощ, який посилиться до вечора. О 18:00 температура триматиметься на позначці +20°C, а ближче до 21:00 похолодає до +15°C.

