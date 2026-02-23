Видео
Україна
Главная Львов Последствия теракта во Львове — появились новые подробности

Последствия теракта во Львове — появились новые подробности

Ua ru
Дата публикации 23 февраля 2026 12:06
Расследование теракта во Львове — что ожидают от полиции
Последствия взрыва во Львове после теракта после теракта. Фото: REUTERS/Roman Baluk

Во Львове все еще расследуют теракт, который случился в воскресенье, 22 февраля. Известно, что в реанимации находятся трое человек, которые в критическом состоянии. 

Об этом в эфире Ранок.LIVE сказал депутат Львовского областного совета Иван Зинкевич.

Читайте также:

Что известно о состоянии пострадавших во Львове после теракта

После взрыва во Львове, который унес жизнь 23-летней полицейской, в медучреждениях оставались пострадавшие.

"Сложная ситуация. Относительно других, там есть ранения простые. Есть разного характера. Я не могу сказать, насколько они сложные для жизни. Но именно для трех людей, которые сейчас в реанимации, им очень сложно", — сказал Зинкевич.

Тем временем улица Данилишина до сих пор перекрыта, проезд там не восстановили, а правоохранители продолжают работу. Коммунальные службы, по его словам, уже убрали основные последствия — собрали разбросанные фрагменты, окна и то, что осталось после взрыва, однако точного понимания, когда территорию откроют, он не назвал, отметив, что ждут официальной информации от полиции.

Отдельно депутат обратил внимание на детали, которые, по его словам, видел на месте ночью и утром. Он сообщил, что там якобы нашли много металлических элементов вроде шайб, гаек и болтов, и выразил убеждение, что их могли использовать во взрывном устройстве, чтобы нанести максимальный вред людям.

"Очень большие повреждения. Даже видя то, что в интернете подавали информацию и видео, то мы видим, что конкретно второй взрыв был очень мощный. Или это было сделано специально. Мы действительно ожидаем, когда уже правоохранительные органы нам предоставят информацию. Но из тех видео, которые просочились в интернет, явно видно, что второй выбор был предусмотрен на то, чтобы приехали люди, которые хотят помочь после первого взрыва и вторым взрывом нанести наибольшие повреждения", — подытожил депутат.

Отметим, что подозреваемую в совершении преступления уже задержали. Ею оказалась 33-летняя жительница из Костополя, что на Ривненщине.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что теракт имеет прямую связь с Россией. Такую же информацию объявил и президент Владимир Зеленский, который предупредил, что Россия может готовить новые теракты.

На фоне этого в Офисе Президента в очередной раз подняли тему запрета мессенджера Telegram в Украине.

