Теракт у Львові — скільки постраждалих і який стан поранених

Наслідки вибуху у Львові після теракту. Фото: REUTERS/Roman Baluk

Після теракту у Львові в лікарнях залишалися до 20 постраждалих, троє з них перебували у реанімації у вкрай важкому стані. Тим часом триває розслідування щодо організації та здійснення.

Про це в ефірі Ранок.LIVE сказав депутат Львівської обласної ради Іван Зінкевич.

Що відомо про стан постраждалих у Львові після теракту

Після вибуху у Львові, який забрав життя 23-річної поліціянтки, в медзакладах залишалися постраждалі.

"Складна ситуація. Щодо інших, там є поранення прості. Є різного характеру. Я не можу сказати, наскільки вони складні для життя. Але саме для трьох людей, які зараз в реанімації, їм дуже складно", — сказав Зінкевич.

Тим часом вулиця Данилишина досі перекрита, проїзд там не відновили, а правоохоронці продовжують роботу. Комунальні служби, за його словами, вже прибрали основні наслідки — зібрали розкидані фрагменти, вікна й те, що залишилося після вибуху, однак точного розуміння, коли територію відкриють, він не назвав, зазначивши, що чекають на офіційну інформацію від поліції.

Окремо депутат звернув увагу на деталі, які, за його словами, бачив на місці вночі та зранку. Він повідомив, що там нібито знайшли багато металевих елементів на кшталт шайб, гайок і болтів, і висловив переконання, що їх могли використати у вибуховому пристрої, аби завдати максимальної шкоди людям.

"Дуже великі пошкодження. Навіть бачачи те, що в інтернеті подавали інформацію і відео, то ми бачимо, що конкретно другий вибух був дуже потужний. Або це було зроблено спеціально. Ми дійсно очікуємо, коли вже правоохоронні органи нам нададуть інформацію. Але з тих відео, які просочились в інтернет, явно видно, що другий вибір був передбачений на то, щоб приїхали люди, які хочуть допомогти після першого вибуху і другим вибухом завдати найбільших пошкоджень", — підсумував депутат.

Зазначимо, що підозрювану у скоєнні злочину уже затримали. Нею виявилася 33-річна мешканка з Костополя, що на Рівненщині.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що теракт має прямий зв'язок з Росією. Таку ж інформацію оголосив й президент Володимир Зеленський, який попередив, що Росія може готувати нові теракти.

На тлі цього в Офісі Президента вкотре підняли тему заборони месенджера Telegram в Україні.