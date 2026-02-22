Відео
Головна Львів Клименко заявив про причетність Росії до теракту у Львові

Клименко заявив про причетність Росії до теракту у Львові

Ua ru
Дата публікації: 22 лютого 2026 16:35
Теракт у Львові 22 лютого — Клименко заявив про причетність Росії
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко на місці теракту у Львові. Фото: Telegram/Klymenko_MVS

На місце теракту у Львові, який стався в неділю, 22 лютого, прибув міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Він заявив про причетність Росії до злочину.

Новини.LIVE розповідають про це з посиланням на повідомлення Ігоря Клименка.

Читайте також:

Клименко розкрив подробиці про теракт у Львові

За словами міністра, є підстави вважати, що теракт у Львові був виконаний на замовлення Росії. Це не вперше Москва націлюється на українських правоохоронців, використовуючи завербованих громадян.

"Заслухав перші результати розслідування. Відео з камер спостереження дозволили швидко відпрацювати маршрут руху підривниці та зафіксувати сам момент закладення вибухового пристрою", — зазначив Клименко.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив про можливу причетність Росії до теракту у Львові 22 лютого
Повідомлення Ігоря Клименка. Фото: скриншот

Він додав, що за десять годин після теракту ймовірну підривницю вдалося затримати.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив про можливу причетність Росії до теракту у Львові 22 лютого
Клименко на місці теракту у Львові. Фото: Telegram/Klymenko_MVS

Клименко також побував у лікарні, де відновлюються поранені поліцейські і нацгвардійці. Після першого вибуху вони першими приїхали на допомогу постраждалим та стали наступними жертвами теракту.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив про можливу причетність Росії до теракту у Львові 22 лютого
Клименко спілкується з постраждалим через теракт у Львові. Фото: Telegram/Klymenko_MVS

Наразі пораненим надають кваліфіковану медичну допомогу. Правоохоронці працюють над розкриттям злочину.

Що відомо про теракт у Львові

Вибух у Львові пролунав в ніч проти 22 лютого, близько 00:30. Це сталося на вулиці Шпитальній біля ТЦ "Магнус". Пізніше у Нацполіції повідомили, що внаслідок теракту постраждали правоохоронці.

Вранці стало відомо про щонайменше 24 постраждалих через вибух у Львові. Загинула 23-річна поліціянтка. Правоохоронці встановили, що детонували саморобні вибухові пристрої.

Теракт у Львові прокоментував міський голова Андрій Садовий. Він наголосив, що цей злочин — один з елементів масштабної стратегії РФ, яка спрямована на підрив внутрішньої безпеки країни. За його словами, Львів обрали не випадково.

теракт Львів Ігор Клименко злочин Росія
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
