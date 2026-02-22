Теракт у Львові 22 лютого — Клименко заявив про причетність Росії

Клименко заявив про причетність Росії до теракту у Львові
На місце теракту у Львові, який стався в неділю, 22 лютого, прибув міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Він заявив про причетність Росії до злочину.
Новини.LIVE розповідають про це з посиланням на повідомлення Ігоря Клименка.
Клименко розкрив подробиці про теракт у Львові
За словами міністра, є підстави вважати, що теракт у Львові був виконаний на замовлення Росії. Це не вперше Москва націлюється на українських правоохоронців, використовуючи завербованих громадян.
"Заслухав перші результати розслідування. Відео з камер спостереження дозволили швидко відпрацювати маршрут руху підривниці та зафіксувати сам момент закладення вибухового пристрою", — зазначив Клименко.
Він додав, що за десять годин після теракту ймовірну підривницю вдалося затримати.
Клименко також побував у лікарні, де відновлюються поранені поліцейські і нацгвардійці. Після першого вибуху вони першими приїхали на допомогу постраждалим та стали наступними жертвами теракту.
Наразі пораненим надають кваліфіковану медичну допомогу. Правоохоронці працюють над розкриттям злочину.
Що відомо про теракт у Львові
Вибух у Львові пролунав в ніч проти 22 лютого, близько 00:30. Це сталося на вулиці Шпитальній біля ТЦ "Магнус". Пізніше у Нацполіції повідомили, що внаслідок теракту постраждали правоохоронці.
Вранці стало відомо про щонайменше 24 постраждалих через вибух у Львові. Загинула 23-річна поліціянтка. Правоохоронці встановили, що детонували саморобні вибухові пристрої.
Теракт у Львові прокоментував міський голова Андрій Садовий. Він наголосив, що цей злочин — один з елементів масштабної стратегії РФ, яка спрямована на підрив внутрішньої безпеки країни. За його словами, Львів обрали не випадково.
