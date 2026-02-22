Відео
Теракт у Львові — Садовий зробив заяву про злочин

Теракт у Львові — Садовий зробив заяву про злочин

Ua ru
Дата публікації: 22 лютого 2026 12:56
Теракт у Львові 22 лютого — Андрій Садовий зробив заяву
Андрій Садовий. Фото: кадр з відео

Міський голова Львова Андрій Садовий прокоментував теракт, який стався у місті вночі 22 лютого. Він заявив, що трагічний інцидент є частиною комплексної російської атаки по України.

Про це мер заявив під час розмови з журналістами, передає кореспондент Новини.LIVE Марта Байдака з місця подій.

Садовий прокоментував теракт у Львові

Міський голова наголосив, що цей злочин є одним з елементів масштабної стратегії РФ, спрямованої на підрив внутрішньої безпеки країни. Він також зазначив, що Львів обрали не випадково, адже на вихідні до міста приїжджає багато туристів, зокрема військових.

"Росія атакує. Є атака ракетами, є дронами, а сьогодні терористичний акт, який є елементом атаки. Бо на виклик першими прибули поліцейські. Це для того, щоб дестабілізувати ситуацію. До Львова багато людей приїжджає на вихідні — військові, їхні родини", — сказав Садовий.

Мер зазначив, що усі відповідні служби наразі працюють над розслідуванням, а також попередив громадян про небезпеку вербування російськими спецслужбами.

"Я так розумію, що це складна схема. Міністр внутрішніх справ зараз працює у Львові. Всі силовики на місці, працюють. Я думаю, що цей злочин дуже швидко буде розкрито. І якщо це терористичний акт, то там є довічне ув'язнення. Тому важливо, щоб люди, які до цього спонукають, розуміли, що ворог буде атакувати з різних сторін і зараз атакує зсередини", — сказав Садовий.

Теракт у Львові — що відомо

У ніч проти 22 лютого у Львові пролунали два потужні вибухи — о 00:30 та близько 00:43. Згодом правоохоронці підтвердили, що йдеться про теракт.

Внаслідок вибухів загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька. Також повідомлялося про щонайменше 24 постраждалих.

Під час брифінгу Міністр внутрішніх справ України заявив, що правоохоронцям вдалося затримати ймовірну виконавицю злочину — її схопили в одному з районних центрів.

Лікарка невідкладних станів Першого медичного об'єднання Львова Ольга Підцерковна повідомила, що бригади екстреної допомоги доставили до медзакладів 19 постраждалих. Трьох пацієнтів госпіталізували до Лікарні Святого Луки, ще 15 — до Лікарні Святого Пантелеймона.

теракт Львів Андрій Садовий розслідування війна в Україні
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
