Теракт во Львове 22 февраля — заявление Андрея Садового

Андрей Садовый. Фото: кадр из видео

Городской голова Львова Андрей Садовый прокомментировал теракт, который произошел в городе ночью 22 февраля. Он заявил, что трагический инцидент является частью комплексной российской атаки по Украине.

Об этом мэр заявил во время разговора с журналистами, передает корреспондент Новини.LIVE Марта Байдака с места событий.

Реклама

Читайте также:

Садовый прокомментировал теракт во Львове

Городской голова подчеркнул, что это преступление является одним из элементов масштабной стратегии РФ, направленной на подрыв внутренней безопасности страны. Он также отметил, что Львов выбрали не случайно, ведь на выходные в город приезжает много туристов, в том числе военных.

"Россия атакует. Есть атака ракетами, есть дронами, а сегодня террористический акт, который является элементом атаки. Потому что на вызов первыми прибыли полицейские. Это для того, чтобы дестабилизировать ситуацию. Во Львов много людей приезжает на выходные — военные, их семьи", — сказал Садовый.

Мэр отметил, что все соответствующие службы сейчас работают над расследованием, а также предупредил граждан об опасности вербовки российскими спецслужбами.

"Я так понимаю, что это сложная схема. Министр внутренних дел сейчас работает во Львове. Все силовики на месте, работают. Я думаю, что это преступление очень быстро будет раскрыто. И если это террористический акт, то там есть пожизненное заключение. Поэтому важно, чтобы люди, которые к этому побуждают, понимали, что враг будет атаковать с разных сторон и сейчас атакует изнутри", — сказал Садовый.

Теракт во Львове — что известно

В ночь на 22 февраля во Львове прогремели два мощных взрыва — в 00:30 и около 00:43. Впоследствии правоохранители подтвердили, что речь идет о теракте.

В результате взрывов погибла 23-летняя полицейская Виктория Шпилька. Также сообщалось о по меньшей мере 24 пострадавших.

Во время брифинга Министр внутренних дел Украины заявил, что правоохранителям удалось задержать вероятную исполнительницу преступления — ее схватили в одном из районных центров.

Врач неотложных состояний Первого медицинского объединения Львова Ольга Подцерковная сообщила, что бригады экстренной помощи доставили в медучреждения 19 пострадавших. Трех пациентов госпитализировали в Больницу Святого Луки, еще 15 — в Больницу Святого Пантелеймона.