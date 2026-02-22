Поліція затримала імовірну виконавицю теракту у Львові — що відомо

Місце теракту у Львові 22 лютого 2026 року. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

У неділю, 22 лютого, правоохоронці затримали імовірну виконавицю теракту у Львові. Жінку затримали у районному центрі.

Про це заявив очільник Міністерства внутрішніх справ України Ігор Клименко під час брифінгу для ЗМІ, інформує з місця події журналістка Новини.LIVE Марта Байдака.

Реклама

Читайте також:

Затримано жінку, яка здійснила теракт у Львові

У ніч проти 22 лютого у Львові стався теракт, внаслідок якого загинула 23-річна співробітниця поліції. Також відомо про більш ніж 20 постраждалих.

Згодом під час брифінгу міністр внутрішніх справ Україні повідомив, що вдалося затримати імовірну виконавицю теракту. Жінку затримали у районному центрі.

Очільник МВС також повідомив, що кількість постраждалих внаслідок теракту у Львові зросла до 25 осіб.

За його даними, серед поранених — поліціянти, нацгвардійці та цивільні. Шестеро знаходяться у вкрай важкому стані, за їхнє життя зараз борються медики.

Місце, де стався теракт у Львові 22 лютого. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Теракт у Львові — що кажуть у лікарні про постраждалих

Лікарка невідкладних станів Лікарні Святого Пантелеймона Ольга Підцерковна повідомила, що внаслідок нічного теракту до лікарень Першого медоб’єднання каретами екстреної медичної допомоги було доставлено 19 пацієнтів. Трьох із них доправили до Лікарні Святого Луки, 15 — до Лікарні Святого Пантелеймона.

Лікарка поінформувала, що у приймальних відділеннях усім постраждалим надано необхідну медичну допомогу. Трьох пацієнтів у критично важкому стані невідкладно взято до операційної для проведення хірургічних втручань. Наразі вони перебувають у відділенні інтенсивної терапії та підключені до апаратів штучної вентиляції легень.

За її словами, ще трьох пацієнтів у важкому, але стабільному стані госпіталізовано до профільних відділень. Інших 7 постраждалих після обстеження відпущено на амбулаторне лікування, оскільки їхньому життю нічого не загрожує.

Що відомо про теракт у Львові

У неділю вночі, 22 лютого, у Львові лунали потужні вибухи. Як з'ясувалося, стався теракт. Перший вибух пролунав о 00:30. Другий вибух прогримів близько 00:43.

Згодом стало відомо, що внаслідок теракту у Львові загинула 23-річна поліціянтка Вікторія Шпилька. Також повідомлялося про більш ніж 20 поранених.

Нагадаємо, що 16 лютого в Одесі стався теракт. Вранці вибухнув автомобіль, водій якого постраждав.