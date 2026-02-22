Клименко заявил о причастности России к теракту во Львове 22 февраля

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко на месте теракта во Львове. Фото: Telegram/Klymenko_MVS

На место теракта во Львове, который произошел в воскресенье, 22 февраля, прибыл министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Он заявил о причастности России к преступлению.

Новини.LIVE рассказывают об этом со ссылкой на сообщение Игоря Клименко.

Клименко раскрыл подробности о теракте во Львове

По словам министра, есть основания полагать, что теракт во Львове был выполнен по заказу России. Это не впервые Москва нацеливается на украинских правоохранителей, используя завербованных граждан.

"Заслушал первые результаты расследования. Видео с камер наблюдения позволили быстро отработать маршрут движения подрывницы и зафиксировать сам момент закладки взрывного устройства", — отметил Клименко.

Сообщение Игоря Клименко. Фото: скриншот

Он добавил, что через десять часов после теракта вероятную подрывницу удалось задержать.

Клименко на месте теракта во Львове. Фото: Telegram/Klymenko_MVS

Клименко также побывал в больнице, где восстанавливаются раненые полицейские и нацгвардейцы. После первого взрыва они первыми приехали на помощь пострадавшим и стали следующими жертвами теракта.

Клименко общается с пострадавшим из-за теракта во Львове. Фото: Telegram/Klymenko_MVS

Сейчас раненым оказывают квалифицированную медицинскую помощь. Правоохранители работают над раскрытием преступления.

Что известно о теракте во Львове

Взрыв во Львове прогремел в ночь на 22 февраля, около 00:30. Это произошло на улице Госпитальной возле ТЦ "Магнус". Позже в Нацполиции сообщили, что в результате теракта пострадали правоохранители.

Утром стало известно о по меньшей мере 24 пострадавших из-за взрыва во Львове. Погибла 23-летняя полицейская полицейская. Правоохранители установили, что детонировали самодельные взрывные устройства.

Теракт во Львове прокомментировал городской голова Андрей Садовый. Он отметил, что это преступление — один из элементов масштабной стратегии РФ, которая направлена на подрыв внутренней безопасности страны. По его словам, Львов выбрали не случайно.

