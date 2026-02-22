Відео
Головна Львів Смертельний теракт у Львові — розкрили деталі щодо підозрюваної

Смертельний теракт у Львові — розкрили деталі щодо підозрюваної

Ua ru
Дата публікації: 22 лютого 2026 21:33
Теракт у Львові 22 лютого — скільки пообіцяли заплатити виконавиці
Підозрювана у вчиненні теракту у Львові. Фото: Офіс Генпрокурора. Колаж: Новини.LIVE

Прокуратура повідомила про підозру у вчиненні терористичного акту у Львові 33-річній затриманій жінці. Крім того, їй інкримінували незаконне поводження зі зброєю.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на повідомлення Офісу Генпрокурора.

Читайте також:

Теракт у Львові — оголошено підозру

Як зазначили в Офісі Генпрокурора, у злочині підозрюють 33-річну мешканку Костополя Рівненської області. Їй інкримінують вчинення терористичного акту, що призвів до загибелі людини, та незаконне поводження зі зброєю.

"Підозра ґрунтується на об’єктивних доказах, які вказують на вчинення затриманою теракту, що забрав життя 23-річної поліцейської та призвів до поранення ще понад 20 осіб", — повідомив начальник відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Назар Марків.

За місцем проживання жінки провели обшуки. Вилучили докази протиправної діяльності. Прокурори готують клопотання до суду про обрання підозрюваній запобіжного заходу у виді тримання під вартою без права внесення застави.

Водночас журналіст Віталій Глагола, посилаючись на джерела у правоохоронних органах, заявив, що за виконання теракту куратори з ФСБ пообіцяли підозрюваній 60 тисяч гривень винагороди. Ймовірно, за ці гроші вона хотіла погасити борги та закрити фінансові труднощі.

За словами Глаголи, жінці перерахували лише кошти на придбання компонентів для вибухівки. Решта залишилась лише обіцянкою. Натомість підозрюваній загрожує довічне позбавлення волі.

У якому стані постраждалі

Як повідомив мер Львова Андрій Садовий, наразі в лікарнях перебуває 12 людей, що постраждали під час теракту. Один з них — підліток, що живе неподалік місця вибухів. Решта поранених — службовці, які прибули на виклик.

Подробиці про теракт у Львові

У ніч проти 22 лютого у Львові пролунали два вибухи. За адресою на одній з центральних вулиць було закладено два саморобні вибухові пристрої.

Вибухівка ймовірно справцювала дистанційно. Після встановлення вибухових пристроїв підозрювана втекла на таксі. Невдовзі жінку затримали.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко терміново прибув у Львів. Він заявив, що до злочину може бути причетна Росія.

Внаслідок теракту загинула поліцейська Вікторія Шпилька. Дівчині було лише 23 роки. Вона прибула на виклик до місця, де було закладено вибухівку.

теракт Львів Офіс генерального прокурора підозра жертви постраждалі
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
