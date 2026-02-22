Відео
Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Було лише 23 — що відомо про поліцейську, яка загинула у Львові

Було лише 23 — що відомо про поліцейську, яка загинула у Львові

Дата публікації: 22 лютого 2026 18:56
Теракт у Львові 22 лютого — що відомо про загиблу поліцейську Вікторію Шпильку
Поліцейська Вікторія Шпилька, яка загинула у Львові через теракт. Фото: Нацполіція України. Колаж: Новини.LIVE

Через теракт у Львові, який стався в неділю, 22 лютого, загинула поліцейська. Вікторії Шпильці було лише 23 роки.

Новини.LIVE розповідає, що відомо про дівчину, з посиланням на повідомлення Національної поліції України.

Читайте також:

Що відомо про загиблу у Львові поліцейську

Вікторія Шпилька була родом з Волині. Згодом дівчина разом з батьками змінила місце проживання та переїхала у Херсон. Після навчання у Львівському державному університеті внутрішніх справ Вікторія розпочала служіння людям. Спочатку працювала у Харкові, а з 2023 року — на Львівщині.

Що відомо про загиблу поліцейську Вікторію Шпильку, яка стала жертвою теракта у Львові 22 лютого
Повідомлення поліції. Фото: скриншот

Колеги загиблої поліцейської згадують про дівчину, як чуйну, світлу й щиру людину. Вікторія завжди вміла вислухати та підтримати навіть у наскладніший час.

"Ніколи не скаржилася, натомість усміхалася і йшла на зміну, бо знала, що її чекають люди. Вірна Присязі. Справедлива. З глибоким відчуттям обов'язку", — зазначають у поліції. 

Вікторія Шпилька створила власну сім'ю восени минулого року. Вона одружилася з колегою — також патрульним поліцейським. Разом вони мріяли побудувати своє майбутнє.

"Сьогодні це майбутнє обірване. Й за сухими рядками невимовний біль батьків, коханого, друзів, колег. Ми пам'ятаємо! Ми не пробачимо", — наголошують у поліції.

Дівчина загинула через теракт, який стався у Львові в неділю, 22 лютого.

Що відомо про теракт у Львові

Вночі 22 лютого у Львові пролунав вибух. На місце прибули поліцейські, після чого пролунав ще один вибух. Внаслідок цього постраждали щонайменше 24 людини. Крім того, загинула поліцейська Вікторія Шпилька.

Ймовірну виконавицю теракту затримали згодом у районному центрі. Через вибухи постраждали поліціянти, нацгвардійці та цивільні. Шестеро людей знаходяться у вкрай важкому стані.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що до теракту ймовірно причетна Росія. За його словами, на українських правоохоронців РФ націлюється не вперше.

Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
