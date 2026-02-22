Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Из-за теракта во Львове погибла полицейская — что о ней известно

Из-за теракта во Львове погибла полицейская — что о ней известно

Ua ru
Дата публикации 22 февраля 2026 18:56
Из-за теракта во Львове 22 февраля погибла полицейская Виктория Шпилька — что о ней известно
Полицейская Виктория Шпилька, которая погибла во Львове из-за теракта. Фото: Нацполиция Украины. Коллаж: Новини.LIVE

Во Львове в воскресенье, 22 февраля, произошел теракт. В результате погибла 23-летняя полицейская Виктория Шпилька.

Новини.LIVE рассказывает, что известно о девушке, со ссылкой на сообщение Национальной полиции Украины.

Реклама
Читайте также:

Что известно о погибшей во Львове полицейской

Виктория Шпилька была родом с Волыни. Впоследствии девушка вместе с родителями сменила место жительства и переехала в Херсон. После обучения во Львовском государственном университете внутренних дел Виктория начала служение людям. Сначала работала в Харькове, а с 2023 года — на Львовщине.

Що відомо про загиблу поліцейську Вікторію Шпильку, яка стала жертвою теракта у Львові 22 лютого
Сообщение полиции. Фото: скриншот

Коллеги погибшей полицейской вспоминают о девушке, как отзывчивого, светлого и искреннего человека. Виктория всегда умела выслушать и поддержать даже в самое сложное время.

"Никогда не жаловалась, зато улыбалась и шла на смену, потому что знала, что ее ждут люди. Верная Присяге. Справедливая. С глубоким чувством долга", — отмечают в полиции.

Виктория Шпилька создала собственную семью осенью прошлого года. Она вышла замуж за коллегу — также патрульным полицейским. Вместе они мечтали построить свое будущее.

"Сегодня это будущее оборвано. И за сухими строками неописуемая боль родителей, любимого, друзей, коллег. Мы помним! Мы не простим", — отмечают в полиции.

Девушка погибла из-за теракта, который произошел во Львове в воскресенье, 22 февраля.

Что известно о теракте во Львове

Ночью 22 февраля во Львове прогремел взрыв. На место прибыли полицейские, после чего прогремел еще один взрыв. В результате этого пострадали по меньшей мере 24 человека. Кроме того, погибла полицейская Виктория Шпилька.

Вероятную исполнительницу теракта задержали позже в районном центре. Из-за взрывов пострадали полицейские, нацгвардейцы и гражданские. Шесть человек находятся в крайне тяжелом состоянии.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что к теракту вероятно причастна Россия. По его словам, на украинских правоохранителей РФ нацеливается не впервые.

Ваша пробная версия Premium закончилась

теракт Львов полиция жертва погибшие
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации