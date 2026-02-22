Из-за теракта во Львове 22 февраля погибла полицейская Виктория Шпилька — что о ней известно

Полицейская Виктория Шпилька, которая погибла во Львове из-за теракта. Фото: Нацполиция Украины. Коллаж: Новини.LIVE

Во Львове в воскресенье, 22 февраля, произошел теракт. В результате погибла 23-летняя полицейская Виктория Шпилька.

Новини.LIVE рассказывает, что известно о девушке, со ссылкой на сообщение Национальной полиции Украины.

Что известно о погибшей во Львове полицейской

Виктория Шпилька была родом с Волыни. Впоследствии девушка вместе с родителями сменила место жительства и переехала в Херсон. После обучения во Львовском государственном университете внутренних дел Виктория начала служение людям. Сначала работала в Харькове, а с 2023 года — на Львовщине.

Сообщение полиции. Фото: скриншот

Коллеги погибшей полицейской вспоминают о девушке, как отзывчивого, светлого и искреннего человека. Виктория всегда умела выслушать и поддержать даже в самое сложное время.

"Никогда не жаловалась, зато улыбалась и шла на смену, потому что знала, что ее ждут люди. Верная Присяге. Справедливая. С глубоким чувством долга", — отмечают в полиции.

Виктория Шпилька создала собственную семью осенью прошлого года. Она вышла замуж за коллегу — также патрульным полицейским. Вместе они мечтали построить свое будущее.

"Сегодня это будущее оборвано. И за сухими строками неописуемая боль родителей, любимого, друзей, коллег. Мы помним! Мы не простим", — отмечают в полиции.

Девушка погибла из-за теракта, который произошел во Львове в воскресенье, 22 февраля.

Что известно о теракте во Львове

Ночью 22 февраля во Львове прогремел взрыв. На место прибыли полицейские, после чего прогремел еще один взрыв. В результате этого пострадали по меньшей мере 24 человека. Кроме того, погибла полицейская Виктория Шпилька.

Вероятную исполнительницу теракта задержали позже в районном центре. Из-за взрывов пострадали полицейские, нацгвардейцы и гражданские. Шесть человек находятся в крайне тяжелом состоянии.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что к теракту вероятно причастна Россия. По его словам, на украинских правоохранителей РФ нацеливается не впервые.