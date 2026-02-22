Видео
Главная Львов Теракт во Львове — появились новые подробности о подозреваемой

Теракт во Львове — появились новые подробности о подозреваемой

Ua ru
Дата публикации 22 февраля 2026 21:33
Подозреваемая в совершении теракта во Львове — что о ней известно
Подозреваемая в совершении теракта во Львове. Фото: Офис Генпрокурора. Коллаж: Новини.LIVE

Прокуроры сообщили о подозрении в совершении террористического акта во Львове. Подозревают 33-летнюю жительницу Костополя Ровенской области. Ее задержали после инцидента.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на сообщение Офиса Генпрокурора.

Читайте также:

Теракт во Львове — объявлено подозрение

Как отметили в Офисе Генпрокурора, в преступлении подозревают 33-летнюю жительницу Костополя Ровенской области. Ей инкриминируют совершение террористического акта, приведшего к гибели человека, и незаконное обращение с оружием.

"Подозрение основывается на объективных доказательствах, указывающих на совершение задержанной теракта, который унес жизнь 23-летней полицейской и привел к ранению еще более 20 человек", — сообщил начальник отдела надзора за соблюдением законов региональным органом безопасности Назар Маркив.

По месту жительства женщины провели обыски. Изъяли доказательства противоправной деятельности. Прокуроры готовят ходатайство в суд об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

В то же время журналист Виталий Глагола, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, заявил, что за выполнение теракта кураторы из ФСБ пообещали подозреваемой 60 тысяч гривен вознаграждения. Вероятно, за эти деньги она хотела погасить долги и закрыть финансовые трудности.

По словам Глаголы, женщине перечислили только средства на приобретение компонентов для взрывчатки. Остальные остались лишь обещанием. Зато подозреваемой грозит пожизненное лишение свободы.

В каком состоянии пострадавшие

Как сообщил мэр Львова Андрей Садовый, сейчас в больницах находится 12 человек, пострадавших во время теракта. Один из них — подросток, живущий недалеко от места взрывов. Остальные раненые — служащие, которые прибыли на вызов.

Подробности о теракте во Львове

В ночь на 22 февраля во Львове прогремели два взрыва. По адресу на одной из центральных улиц было заложено два самодельных взрывных устройства.

Взрывчатка вероятно сработала дистанционно. После установки взрывных устройств подозреваемая сбежала на такси. Вскоре женщину задержали.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко срочно прибыл во Львов. Он заявил, что к преступлению может быть причастна Россия.

В результате теракта погибла полицейская Виктория Шпилька. Девушке было всего 23 года. Она прибыла на вызов к месту, где была заложена взрывчатка.

теракт Львов Офис генерального прокурора подозрение жертвы пострадавшие
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
