Теракт у Львові — як відреагувала на інцидент Ірина Верещук

Теракт, який стався у Львові в ніч проти 22 лютого, є приводом замислитися про функціонування Telegram та інших подібних анонімних платформ в Україні. Річ у тім, що подібні ресурси систематично використовує ворог, щоб вербувати терористів і керувати їхніми діями.

Про це заявила заступниця керівника ОП Ірина Верещук.

Реакція ОП на теракт у Львові

На думку Верещук, варто подумати, чи мають функціонувати Telegram та інші анонімні платформи в інформаційному просторі України під час війни.

"Якщо для захисту життів наших людей і для захисту національної безпеки ми маємо обмежити можливості цих платформ, значить, ми маємо це зробити", — наголосила заступниця керівника ОП.

Що відомо про теракт у Львові вночі 22 лютого

Нагадаємо, уночі 22 лютого у Львові пролунали два вибухи. Спрацював саморобний вибуховий пристрій, якій заклали у сміттєві баки. Загинула 23-річна поліцейська. Зазнали пошкоджень патрульний автомобіль і цивільна автівка. Постраждали 25 людей.

Також ми повідомляли про затримання підозрюваної у вчиненні теракту у Львові. Порушниці 33 роки. Вона є жителькою Рівненщини.

Теракти, які нещодавно сталися в Україні

В Одесі вранці 16 лютого прогримів вибух на вулиці Академіка Корольова. Постраждав водій — його госпіталізували. СБУ кваліфікувала інцидент як теракт. Підозрюваного у злочині затримали. Він діяв на замовлення й розраховував отримати за підрив грошову винагороду.

Раніше СБУ затримала двох агентів РФ. Вони 11 лютого підірвали автомобіль неподалік від будівлі Служби безпеки в Києві.