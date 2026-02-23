Відео
Теракт у Львові — в ОП замислилися над обмеженням роботи Telegram

Теракт у Львові — в ОП замислилися над обмеженням роботи Telegram

Ua ru
Дата публікації: 23 лютого 2026 00:45
Теракт у Львові — як відреагувала на інцидент Ірина Верещук
Ірина Верещук. Фото: Ірина Верещук/Facebook

Теракт, який стався у Львові в ніч проти 22 лютого, є приводом замислитися про функціонування Telegram та інших подібних анонімних платформ в Україні. Річ у тім, що подібні ресурси систематично використовує ворог, щоб вербувати терористів і керувати їхніми діями.

Про це заявила заступниця керівника ОП Ірина Верещук.

Читайте також:
Реакция Ирины Верещук на теракт во Львове 22 февраля 2026 года
Cкриншот повідомлення Ірини Верещук

Реакція ОП на теракт у Львові 

На думку Верещук, варто подумати, чи мають функціонувати Telegram та інші анонімні платформи в інформаційному просторі України під час війни.

"Якщо для захисту життів наших людей і для захисту національної безпеки ми маємо обмежити можливості цих платформ, значить, ми маємо це зробити", — наголосила заступниця керівника ОП.

Що відомо про теракт у Львові вночі 22 лютого 

Нагадаємо, уночі 22 лютого у Львові пролунали два вибухи. Спрацював саморобний вибуховий пристрій, якій заклали у сміттєві баки. Загинула 23-річна поліцейська. Зазнали пошкоджень патрульний автомобіль і цивільна автівка. Постраждали 25 людей.

Також ми повідомляли про затримання підозрюваної у вчиненні теракту у Львові. Порушниці 33 роки. Вона є жителькою Рівненщини.

Теракти, які нещодавно сталися в Україні

В Одесі вранці 16 лютого прогримів вибух на вулиці Академіка Корольова. Постраждав водій — його госпіталізували. СБУ кваліфікувала інцидент як теракт. Підозрюваного у злочині затримали. Він діяв на замовлення й розраховував отримати за підрив грошову винагороду.

Раніше СБУ затримала двох агентів РФ. Вони 11 лютого підірвали автомобіль неподалік від будівлі Служби безпеки в Києві.

Офіс президента теракт Львів соцмережі Ірина Верещук месенджер
Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
