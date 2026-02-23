Теракт во Львове — как отреагировала Ирина Верещук

После теракта во Львове в ОП задумались о прекращении работы Telegram
Теракт, который произошел во Львове в ночь на 22 февраля, является поводом задуматься о функционировании Telegram и других подобных анонимных платформ в Украине. Дело в том, что подобные ресурсы систематически использует враг, чтобы вербовать террористов и управлять их действиями.
Об этом заявила заместитель руководителя ОП Ирина Верещук.
Реакция ОП на теракт во Львове
По мнению Верещук, стоит подумать, должны ли функционировать Telegram и другие анонимные платформы в информационном пространстве Украины во время войны.
"Если для защиты жизней наших людей и для защиты национальной безопасности мы должны ограничить возможности этих платформ, значит, мы должны это сделать", — отметила заместитель руководителя ОП.
Теракты, которые недавно произошли в Украине
В Одессе утром 16 февраля прогремел взрыв на улице Академика Королева. Пострадал водитель — его госпитализировали. СБУ квалифицировала инцидент как теракт. Подозреваемого в преступлении задержали. Он действовал по заказу и рассчитывал получить за подрыв денежное вознаграждение.
Ранее СБУ задержала двух агентов РФ. Они 11 февраля взорвали автомобиль неподалеку от здания Службы безопасности в Киеве.
Что известно о теракте во Львове 22 февраля
Напомним, ночью 22 февраля во Львове прогремели два взрыва. Сработало самодельное взрывное устройство, которой заложили в мусорные баки. Погибла 23-летняя полицейская. Получили повреждения патрульный автомобиль и гражданская машина. Пострадали 25 человек.
Также мы сообщали о задержании подозреваемой в совершении теракта во Львове. Нарушительнице 33 года. Она является жительницей Ровенской области.
