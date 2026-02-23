Теракт во Львове — как отреагировала Ирина Верещук

Ирина Верещук. Фото: Ирина Верещук/Facebook

Теракт, который произошел во Львове в ночь на 22 февраля, является поводом задуматься о функционировании Telegram и других подобных анонимных платформ в Украине. Дело в том, что подобные ресурсы систематически использует враг, чтобы вербовать террористов и управлять их действиями.

Об этом заявила заместитель руководителя ОП Ирина Верещук.

Скриншот сообщения Ирины Верещук

Реакция ОП на теракт во Львове

По мнению Верещук, стоит подумать, должны ли функционировать Telegram и другие анонимные платформы в информационном пространстве Украины во время войны.

"Если для защиты жизней наших людей и для защиты национальной безопасности мы должны ограничить возможности этих платформ, значит, мы должны это сделать", — отметила заместитель руководителя ОП.

Теракты, которые недавно произошли в Украине

​В Одессе утром 16 февраля прогремел взрыв на улице Академика Королева. Пострадал водитель — его госпитализировали. СБУ квалифицировала инцидент как теракт. Подозреваемого в преступлении задержали. Он действовал по заказу и рассчитывал получить за подрыв денежное вознаграждение.

​Ранее СБУ задержала двух агентов РФ. Они 11 февраля взорвали автомобиль неподалеку от здания Службы безопасности в Киеве.

Что известно о теракте во Львове 22 февраля

Напомним, ночью 22 февраля во Львове прогремели два взрыва. Сработало самодельное взрывное устройство, которой заложили в мусорные баки. Погибла 23-летняя полицейская. Получили повреждения патрульный автомобиль и гражданская машина. Пострадали 25 человек.

Также мы сообщали о задержании подозреваемой в совершении теракта во Львове. Нарушительнице 33 года. Она является жительницей Ровенской области.