Гости Базара добра во Львове собирали деньги на УЗИ-аппарат для четвероногих

Шестой "Базар добра" во Львове. Фото: Новини.LIVE / Марта Байдака

Колядки из Криворивни и гуцульский сыр — во Львове, в парке "Вознесение", провели благотворительный "Базар добра" ради спасения животных. Посетители ярмарки собирали деньги на УЗИ-аппарат для четвероногих из "Дома спасенных животных", а настроение создавали аутентичные колядники из Карпат.

Об атмосфере благотворительной ярмарки проинформировала корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

Почему так необходим аппарат для УЗИ

Эта благотворительная ярмарка проходит уже в шестой раз, но на этот раз цель была конкретной и важной. Волонтеры собирали деньги на портативный УЗИ-аппарат для "Дома спасенных животных".

QR-код для сбора денег на УЗИ-аппарат приюта "Дома спасенных животных". Фото: Новини.LIVE / Марта Байдака

Эта техника критически необходима для диагностики и лечения подопечных приюта, в частности животных, которых эвакуировали из прифронтовых зон.

На прошлой, осенней ярмарке, благодаря поддержке людей удалось приобрести ингаляционный наркоз, который уже спасает жизни четвероногих во время операций.

Чем удивляли гостей

Гостей благотворительной ярмарки угощали различными вкусностями. Фото: Новини.LIVE / Марта Байдака

Атмосфера была уютной и вкусной. На локации работал фудкорт, где можно было попробовать настоящий гуцульский сыр, привезенный прямо из Карпат.

Разнообразие сувенирной продукции и хендмейда от львовских мастеров. Фото: Новини.LIVE / Марта Байдака

Свои изделия представили более 50 украинских брендов. Посетители покупали праздничные сувениры, свечи ручной работы, сладости и подарки.

На ярмарке было разнообразие популярных книг разных авторов. Фото: Новини.LIVE / Марта Байдака

Каждая гривна с продаж приближала волонтеров к покупке медицинского оборудования.

Эти роскошные накидки ручной работы можно было приобрести и помочь животным. Фото: Новини.LIVE / Марта Байдака

Гуцульская коляда

Аутентичные гуцульские коляды в исполнении колядников из Криворивни. Фото: Новини.LIVE / Марта Байдака

Главной изюминкой праздника стали гости из Криворивни. Колядники в традиционных костюмах, с топориками и трембитами, подарили присутствующим аутентичные гуцульские песни.

"Мы хотим показать свою культуру миру и совместить приятное с полезным — собрать помощь", — рассказал один из участников коллектива.

Участники творческого коллектива колядников из Криворивни. Фото: Новости.LIVE / Марта Байдака

Колядники подчеркнули: благодаря совместным усилиям тех, кто поет, кто слушает, и тех, кто жертвует, Украина обязательно победит и спасет тех, кто в этом нуждается больше всего.

