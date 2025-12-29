Видео
Главная Львов Ради самых слабых — во Львове помогали спасать животных

Ради самых слабых — во Львове помогали спасать животных

Дата публикации 29 декабря 2025 06:07
Гости Базара добра во Львове собирали деньги на УЗИ-аппарат для четвероногих
Шестой "Базар добра" во Львове. Фото: Новини.LIVE / Марта Байдака

Колядки из Криворивни и гуцульский сыр — во Львове, в парке "Вознесение", провели благотворительный "Базар добра" ради спасения животных. Посетители ярмарки собирали деньги на УЗИ-аппарат для четвероногих из "Дома спасенных животных", а настроение создавали аутентичные колядники из Карпат.

Об атмосфере благотворительной ярмарки проинформировала корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

Почему так необходим аппарат для УЗИ

Эта благотворительная ярмарка проходит уже в шестой раз, но на этот раз цель была конкретной и важной. Волонтеры собирали деньги на портативный УЗИ-аппарат для "Дома спасенных животных".

Заради найслабкіших — у Львові допомагали рятувати тваринок - фото 1
QR-код для сбора денег на УЗИ-аппарат приюта "Дома спасенных животных". Фото: Новини.LIVE / Марта Байдака

Эта техника критически необходима для диагностики и лечения подопечных приюта, в частности животных, которых эвакуировали из прифронтовых зон.

На прошлой, осенней ярмарке, благодаря поддержке людей удалось приобрести ингаляционный наркоз, который уже спасает жизни четвероногих во время операций.

Чем удивляли гостей

Заради найслабкіших — у Львові допомагали рятувати тваринок - фото 2
Гостей благотворительной ярмарки угощали различными вкусностями. Фото: Новини.LIVE / Марта Байдака

Атмосфера была уютной и вкусной. На локации работал фудкорт, где можно было попробовать настоящий гуцульский сыр, привезенный прямо из Карпат.

Заради найслабкіших — у Львові допомагали рятувати тваринок - фото 3
Разнообразие сувенирной продукции и хендмейда от львовских мастеров. Фото: Новини.LIVE / Марта Байдака

Свои изделия представили более 50 украинских брендов. Посетители покупали праздничные сувениры, свечи ручной работы, сладости и подарки.

Заради найслабкіших — у Львові допомагали рятувати тваринок - фото 4
На ярмарке было разнообразие популярных книг разных авторов. Фото: Новини.LIVE / Марта Байдака

Каждая гривна с продаж приближала волонтеров к покупке медицинского оборудования.

Заради найслабкіших — у Львові допомагали рятувати тваринок - фото 5
Эти роскошные накидки ручной работы можно было приобрести и помочь животным. Фото: Новини.LIVE / Марта Байдака

Гуцульская коляда

Заради найслабкіших — у Львові допомагали рятувати тваринок - фото 6
Аутентичные гуцульские коляды в исполнении колядников из Криворивни. Фото: Новини.LIVE / Марта Байдака

Главной изюминкой праздника стали гости из Криворивни. Колядники в традиционных костюмах, с топориками и трембитами, подарили присутствующим аутентичные гуцульские песни.

"Мы хотим показать свою культуру миру и совместить приятное с полезным — собрать помощь", — рассказал один из участников коллектива.

Заради найслабкіших — у Львові допомагали рятувати тваринок - фото 7
Участники творческого коллектива колядников из Криворивни. Фото: Новости.LIVE / Марта Байдака

Колядники подчеркнули: благодаря совместным усилиям тех, кто поет, кто слушает, и тех, кто жертвует, Украина обязательно победит и спасет тех, кто в этом нуждается больше всего.

Ранее красавицы из шоу "Холостяк" присоединились к акции фонда UAnimals. Девушки собирали средства на стерилизацию бездомных животных, как это происходит в нормальных европейских странах.

А звезда культового сериала "Викинги" Кэтрин Винник, которая имеет украинские корни, устроила камерные чтения для детей в Нью-Йорке. Актриса присоединилась к финансированию сложных операций на сердце для маленьких украинцев.

Львов благотворительность бездомные животные тварини з притулку эмпатия доброта
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
