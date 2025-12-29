Гості Базару добра у Львові збирали гроші на УЗД-апарат для чотирилапих

Шостий "Базар добра" у Львові. Фото: Новини.LIVE / Марта Байдака

Колядки з Криворівні та гуцульський сир — у Львові, у парку "Знесіння", провели благодійний "Базар добра" заради порятунку тварин. Відвідувачі ярмарку збирали гроші на УЗД-апарат для чотирилапих з "Домівки врятованих тварин", а настрій створювали автентичні колядники з Карпат.

Про атмосферу доброчинного ярмарку проінформувала кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

Реклама

Читайте також:

Чому так необхідний апарат для УЗД

Цей благодійний ярмарок проходить вже вшосте, але цього разу мета була конкретною і важливою. Волонтери збирали гроші на портативний УЗД-апарат для "Домівки врятованих тварин".

QR-код для збору грошей на УЗД-апарат притулку "Домівки врятованих тварин". Фото: Новини.LIVE / Марта Байдака

Ця техніка критично необхідна для діагностики та лікування підопічних притулку, зокрема тварин, яких евакуювали з прифронтових зон.

На минулому, осінньому ярмарку, завдяки підтримці людей вдалося придбати інгаляційний наркоз, який вже рятує життя чотирилапих під час операцій.

Чим дивували гостей

Гостей благодійного ярмарку пригощали різними смаколиками. Фото: Новини.LIVE / Марта Байдака

Атмосфера була затишною та смачною. На локації працював фудкорт, де можна було скуштувати справжній гуцульський сир, привезений прямо з Карпат.

Розмаїття сувенірної продукції та хендмейду від львівських майстрів. Фото: Новини.LIVE / Марта Байдака

Свої вироби представили понад 50 українських брендів. Відвідувачі купували святкові сувеніри, свічки ручної роботи, солодощі та подарунки.

На ярмарку було розмаїття популярних книжок різних авторів. Фото: Новини.LIVE / Марта Байдака

Кожна гривня з продажів наближала волонтерів до покупки медичного обладнання.

Ці розкішні накидки ручної роботи можна було придбати й допомогти тваринам. Фото: Новини.LIVE / Марта Байдака

Гуцульська коляда

Автентичні гуцульські коляди у виконанні колядників з Криворівні. Фото: Новини.LIVE / Марта Байдака

Головною родзинкою свята стали гості з Криворівні. Колядники у традиційних строях, з топірцями та трембітами, подарували присутнім автентичні гуцульські співи.

"Ми хочемо показати свою культуру світові й поєднати приємне з корисним — зібрати допомогу", — розповів один з учасників колективу.

Учасники творчого колективу колядників з Криворівні. Фото: Новини.LIVE / Марта Байдака

Колядники наголосили: завдяки спільним зусиллям тих, хто співає, хто слухає, і тих, хто жертвує, Україна обов'язково переможе і врятує тих, хто цього потребує найбільше.

Раніше красуні з шоу "Холостяк" долучились до акції фонду UAnimals. Дівчата збирали кошти на стерилізацію бездомних тварин, як це відбувається в нормальних європейських країнах.

А зірка культового серіалу "Вікінги" Кетрін Винник, яка має українське коріння, влаштувала камерні читання для дітей у Нью-Йорку. Акторка долучилась до фінансування складних операцій на серці для маленьких українців.