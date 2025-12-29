Відео
Головна Львів Заради найслабкіших — у Львові допомагали рятувати тваринок

Заради найслабкіших — у Львові допомагали рятувати тваринок

Ua ru
Дата публікації: 29 грудня 2025 06:07
Гості Базару добра у Львові збирали гроші на УЗД-апарат для чотирилапих
Шостий "Базар добра" у Львові. Фото: Новини.LIVE / Марта Байдака

Колядки з Криворівні та гуцульський сир — у Львові, у парку "Знесіння", провели благодійний "Базар добра" заради порятунку тварин. Відвідувачі ярмарку збирали гроші на УЗД-апарат для чотирилапих з "Домівки врятованих тварин", а настрій створювали автентичні колядники з Карпат.

Про атмосферу доброчинного ярмарку проінформувала кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

Читайте також:

Чому так необхідний апарат для УЗД

Цей благодійний ярмарок проходить вже вшосте, але цього разу мета була конкретною і важливою. Волонтери збирали гроші на портативний УЗД-апарат для "Домівки врятованих тварин".

Заради найслабкіших — у Львові допомагали рятувати тваринок - фото 1
QR-код для збору грошей на УЗД-апарат притулку "Домівки врятованих тварин". Фото: Новини.LIVE / Марта Байдака

Ця техніка критично необхідна для діагностики та лікування підопічних притулку, зокрема тварин, яких евакуювали з прифронтових зон.

На минулому, осінньому ярмарку, завдяки підтримці людей вдалося придбати інгаляційний наркоз, який вже рятує життя чотирилапих під час операцій.

Чим дивували гостей

Заради найслабкіших — у Львові допомагали рятувати тваринок - фото 2
Гостей благодійного ярмарку пригощали різними смаколиками. Фото: Новини.LIVE / Марта Байдака

Атмосфера була затишною та смачною. На локації працював фудкорт, де можна було скуштувати справжній гуцульський сир, привезений прямо з Карпат.

Заради найслабкіших — у Львові допомагали рятувати тваринок - фото 3
Розмаїття сувенірної продукції та хендмейду від львівських майстрів. Фото: Новини.LIVE / Марта Байдака

Свої вироби представили понад 50 українських брендів. Відвідувачі купували святкові сувеніри, свічки ручної роботи, солодощі та подарунки.

Заради найслабкіших — у Львові допомагали рятувати тваринок - фото 4
На ярмарку було розмаїття популярних книжок різних авторів. Фото: Новини.LIVE / Марта Байдака

Кожна гривня з продажів наближала волонтерів до покупки медичного обладнання.

Заради найслабкіших — у Львові допомагали рятувати тваринок - фото 5
Ці розкішні накидки ручної роботи можна було придбати й допомогти тваринам. Фото: Новини.LIVE / Марта Байдака

Гуцульська коляда

Заради найслабкіших — у Львові допомагали рятувати тваринок - фото 6
Автентичні гуцульські коляди у виконанні колядників з Криворівні. Фото: Новини.LIVE / Марта Байдака

Головною родзинкою свята стали гості з Криворівні. Колядники у традиційних строях, з топірцями та трембітами, подарували присутнім автентичні гуцульські співи.

"Ми хочемо показати свою культуру світові й поєднати приємне з корисним — зібрати допомогу", — розповів один з учасників колективу.

Заради найслабкіших — у Львові допомагали рятувати тваринок - фото 7
Учасники творчого колективу колядників з Криворівні. Фото: Новини.LIVE / Марта Байдака

Колядники наголосили: завдяки спільним зусиллям тих, хто співає, хто слухає, і тих, хто жертвує, Україна обов'язково переможе і врятує тих, хто цього потребує найбільше.

Раніше красуні з шоу "Холостяк" долучились до акції фонду UAnimals.  Дівчата збирали кошти на стерилізацію бездомних тварин, як це відбувається в нормальних європейських країнах.

А зірка культового серіалу "Вікінги" Кетрін Винник, яка має українське коріння, влаштувала камерні читання для дітей у Нью-Йорку. Акторка долучилась до фінансування складних операцій на серці для маленьких українців. 

Львів благодійність бездомні тварини тварини з притулку емпатія доброта
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
