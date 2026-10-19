Спасатели тушат пожар. Фото: facebook.com/LVIVDSNS

Вечером в понедельник, 19 октября, россияне атаковали беспилотником Львовскую область. Пострадал объект критической инфраструктуры. Воздушная тревога в регионе продолжается до сих пор. Вероятность дронового удара сохраняется.

Об этом сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий, передает Новини.LIVE.

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Скриншот сообщения t.me/kozytskyy_maksym_official

Что известно об обстреле Львовской области вечером 19 октября

Воздушную тревогу в Золочевском и Шептицком районах объявили в 21:45, а в Дробицком, Львовском, Самборском, Стрыйском и Яворовском районах — в 21:54. По состоянию на 22:05, по информации Воздушных Сил ВС Украины, реактивный БпЛА на Львовщине летел с запада на Львов. В 22:55 военные предупредили, что реактивный беспилотник в районе населенного пункта Городок летит в направлении Львова, но постоянно меняет курс.

Скриншот сообщения t.me/kpszsu

ОБНОВЛЕНО В 23:48: Во время воздушной тревоги второй беспилотник атаковал тот же объект. На месте атаки работают спасатели.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на начальника Львовской ОВА Максима Козицкого сообщал, что утром 19 октября обломки беспилотника упали на частную территорию в селе Зубра Львовского района. Получили повреждения автомобили и жилые дома. Люди не пострадали.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на мэра Львова Андрея Садового и главу Львовской ОВА Максима Козицкого сообщал, что 18 октября на Львовщине в результате падения обломков беспилотника получили повреждены промышленный комплекс и частные дома. В Мелехове от удара дрона обрушилась крыша здания логистического комплекса — возник пожар. В Мурованом атака повредила почти десяток частных домов.