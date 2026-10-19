Рятувальники гасять пожежу. Фото: facebook.com/LVIVDSNS

Увечері в понеділок, 19 жовтня, росіяни атакували безпілотником Львівщину. Сталося влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Повітряна тривога в регіоні триває досі. Ймовірність дронового удару зберігається.

Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький, передає Новини.LIVE.

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Скриншот повідомлення t.me/kozytskyy_maksym_official

Що відомо про обстріл Львівщини ввечері 19 жовтня

Повітряну тривогу в Золочівському та Шептицькому районах оголосили о 21:45, а у Дробицькому, Львівському, Самбірському, Стрийський, Яворівському районах — о 21:54. Станом на 22:05, за Інформацією Повітряних Сил ЗС України, реактивний БпЛА на Львівщині летів із заходу на Львів. О 22:55 військові попередили, що реактивний безпілотник у районі населеного пункту Городок летітить у напрямку Львова, але постійно змінює курс.

Скриншот повідомлення t.me/kpszsu

ОНОВЛЕНО О 23:48: Під час повітряної тривоги другий безпілотник атакував той самий обʼєкт. На місці атаки працюють рятувальники.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на начальника Львівської ОВА Максима Козицького повідомляв, що вранці 19 жовтня уламки безпілотника впали на приватну територію в селі Зубра Львівського району. Зазнали пошкоджень автомобілі та житлові будинки. Люди не постраждали.

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Також Новини.LIVE з посиланням на мера Львова Андрія Садового та очільника Львівської ОВА Максима Козицького писав, що 18 жовтня на Львівщині через падіння уламків безпілотника зазнали пошкоджень промисловий комплекс і приватні будинки. У Мелехові від дрона зруйнувався дах будівлі логістичного комплексу — виникла пожежа. У Мурованому атака пошкодила майже десяток приватних будинків.