Рятувальник на місці пожежі. Фото ілюстративне: facebook.com/DSNS.GOV.UA

Уранці 19 жовтня на Львівщині уламки збитого російського безпілотника впали на приватну територію, спричинивши пошкодження майна. Наразі повідомлень про постраждалих немає.

Про наслідки події повідомив голова Львівської обласної військової (державної) адміністрації Максим Козицький, передає Новини.LIVE.

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Що пошкодили уламки дрона на Львівщині

У селі Зубра Львівського району внаслідок падіння уламків пошкоджено шість житлових будинків і шість автомобілів. За попередньою інформацією, безпілотник збили близько 08:50.

"Інформації про постраждалих наразі не надходило. На місці працюють всі профільні служби", — повідомив Максим Козицький.

Як дрон рухався біля Львова

Про наближення безпілотника до Львова повідомляли міський голова Андрій Садовий і Максим Козицький. За даними моніторингових каналів, дрон залетів у місто та щонайменше п'ять разів кружляв над його околицями. У цей час повідомляли про роботу протиповітряної оборони.

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Згодом Максим Козицький написав, що безпілотник рухається в бік Волині. Після цього у Львові скасували повітряну тривогу, однак близько 08:40 дрон повернувся до передмістя, де його збили сили ППО.

Моніторингові канали також припускали, що безпілотник міг бути розвідувальним і не мати бойової частини.

Що відомо про попередні атаки на Львівщину

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що 18 жовтня уламки збитих російських безпілотників пошкодили логістичний комплекс у Малехові та приватні житлові будинки в Мурованому.

Також Новини.LIVE писали, що вранці 16 жовтня внаслідок російської атаки у Дублянах постраждав чоловік, якого госпіталізували. Того ж дня в Мурованому уламки збитих безпілотників пошкодили два житлові будинки, меблеву фабрику та будівлю державної установи.