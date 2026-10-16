Рятувальник ДСНС. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Унаслідок ранкової російської атаки 16 жовтня, на Львівщині постраждав чоловік, якого госпіталізували до лікарні та готують до оперативного втручання. У селі Муроване Львівського району уламки збитих безпілотників пошкодили два житлові будинки, меблеву фабрику та будівлю державної установи.

Про це повідомили в ДСНС України та Львівській обласній військовій адміністрації, "Ми Україна", передає Новини.LIVE.

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Наслідки атаки РФ на Львівську область 16 жовтня

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що у селі Муроване внаслідок падіння збитих під час ранкової повітряної тривоги російських безпілотників частково пошкоджені два житлові будинки.

"Також вибухова хвиля вибила вікна й двері на меблевій фабриці та в будівлі державної установи. На щастя, у Мурованому ніхто не постраждав", — написав він.

Вибиті вікна. Фото: ДСНС Львівщини

На території села продовжують знаходити уламки безпілотників. Мешканців закликають не наближатися до підозрілих предметів і не торкатися їх, адже вони можуть бути вибухонебезпечними.

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"Ворожі безпілотники летять швидко. Іноді між сигналом тривоги та реальною загрозою – лише лічені хвилини", — зазначив Козицький.

Допис Максима Корицького. Скриншот: Telegram

Загалом під час ранкової атаки українські захисники збили над Львівською областю три російські дрони.

Відомо, що чоловік зазнав травм унаслідок падіння російського безпілотника поблизу міста Дубляни. Його доправили до лікарні Святого Пантелеймона у Львові.

"На даний час чоловік перебуває у стані середньої важкості. Йому проведено усі медичні обстеження, він буде госпіталізований у травматологічне відділення - наразі планується проведення оперативного втручання", — зазначила завідувачка відділення невідкладної медичної допомоги Яни Бондарчук.

Новини.LIVE інформували, що постраждалий чоловік отримав осколкове поранення правого стегна. Після травмування його доправили до лікарні в обласному центрі, де медики надали необхідну допомогу.

Ми писали, що останнім часом Росія посилила атаки безпілотниками на Львівщину. Зокрема, у селі Малехів упав підбитий російський дрон, унаслідок чого пошкоджено приватні будинки, згоріли автомобілі та є постраждалі.