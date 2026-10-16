Російський дрон в небі. Фото: кадр з відео

У Львові вранці в п'ятницю, 15 жовтня, пролунали потужні вибухи. Росія скерувала на місто реактивні дрони, працювала протиповітряна оборона. З'явилась інформація про постраждалих.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Атака дронами на Львів 16 жовтня

Російські війська вкотре запустили безпілотники по українських містах. Один із реактивних дронів рухався з півночі просто на Львів.

Повідомлення Повітряних сил ЗСУ про наближення цілі. Фото: скриншот

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, щоп ід час відбиття цієї атаки небезпечні уламки впали в передмісті на території міста Дубляни.

Повідомлення мера Львова. Фото: скриншот

Наразі медики львівської лікарні святого Пантелеймона надають допомогу 34-річному чоловіку, який постраждав під час чергового ворожого обстрілу.

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Внаслідок інциденту чоловік дістав осколкове поранення правого стегна. Одразу після травмування потерпілого транспортували до медичного закладу обласного центру, де чергові фахівці розпочали надавати йому весь комплекс необхідної допомоги.

Новини.LIVE інформували, що Росія завдала ударів й по інших регіонах України. Уранці, 16 жовтня, в Києві запровадили екстрені відключення електроенергії через чергову атаку на об'єкти енергетичної інфраструктури. Стандартні графіки стабілізаційних знеструмлень наразі не діють, про будь-які зміни в роботі мережі інформуватимуть окремо.

Водночас війська РФ обстріляли чотири населені пункти Харківської області, поціливши по житлових кварталах та цивільній інфраструктурі. Найбільших руйнувань зазнав Ізюм, де пошкоджено десятки будинків, четверо цивільних отримали поранення. Крім того, противник помітно посилив штурмовий тиск на кількох ділянках фронту.