Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів У Львові пролунала серія вибухів

У Львові пролунала серія вибухів

Ua ru
16 жовтня 2026 10:00
Вибухи у Львові 16 жовтня: що відомо про атаку РФ Кадр з відео
Російський дрон в небі. Фото: кадр з відео

У Львові вранці в п'ятницю, 15 жовтня, пролунали потужні вибухи. Росія скерувала на місто реактивні дрони, працювала протиповітряна оборона. З'явилась інформація про постраждалих.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Реклама

Атака дронами на Львів 16 жовтня

Російські війська вкотре запустили безпілотники по українських містах. Один із реактивних дронів рухався з півночі просто на Львів.

null
Повідомлення Повітряних сил ЗСУ про наближення цілі. Фото: скриншот

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, щоп ід час відбиття цієї атаки небезпечні уламки впали в передмісті на території міста Дубляни

null
Повідомлення мера Львова. Фото: скриншот

Наразі медики львівської лікарні святого Пантелеймона надають допомогу 34-річному чоловіку, який постраждав під час чергового ворожого обстрілу. 

Читайте також:

Внаслідок інциденту чоловік дістав осколкове поранення правого стегна. Одразу після травмування потерпілого транспортували до медичного закладу обласного центру, де чергові фахівці розпочали надавати йому весь комплекс необхідної допомоги.

Новини.LIVE інформували, що Росія завдала ударів й по інших регіонах України.  Уранці, 16 жовтня, в Києві запровадили екстрені відключення електроенергії через чергову атаку на об'єкти енергетичної інфраструктури. Стандартні графіки стабілізаційних знеструмлень наразі не діють, про будь-які зміни в роботі мережі інформуватимуть окремо.

Водночас війська РФ обстріляли чотири населені пункти Харківської області, поціливши по житлових кварталах та цивільній інфраструктурі. Найбільших руйнувань зазнав Ізюм, де пошкоджено десятки будинків, четверо цивільних отримали поранення. Крім того, противник помітно посилив штурмовий тиск на кількох ділянках фронту.

Львів вибух обстріли дрони війна в Україні
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації