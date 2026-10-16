Российский дрон в небе. Фото: кадр из видео

Во Львове утром в пятницу, 15 октября, прогремели мощные взрывы. Россия направила на город реактивные дроны, сработала противовоздушная оборона. Появилась информация о пострадавших.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Атака дронов на Львов 16 октября

Российские войска в очередной раз запустили беспилотники по украинским городам. Один из реактивных дронов двигался с севера прямо на Львов.

Сообщение Воздушных сил ВСУ о приближении цели. Фото: скриншот

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что во время отражения этой атаки опасные обломки упали в пригороде на территории города Дубляны.

Сообщение мэра Львова. Фото: скриншот

В настоящее время медики львовской больницы Святого Пантелеймона оказывают помощь 34-летнему мужчине, пострадавшему во время очередного вражеского обстрела.

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В результате инцидента мужчина получил осколочное ранение в правое бедро. Сразу после получения травмы пострадавшего доставили в медицинское учреждение областного центра, где дежурные специалисты начали оказывать ему весь комплекс необходимой помощи.

Новини.LIVE сообщали, что Россия нанесла удары и по другим регионам Украины. Утром 16 октября в Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии из-за очередной атаки на объекты энергетической инфраструктуры. Стандартные графики стабилизационных отключений электроэнергии пока не действуют, о любых изменениях в работе сети будут сообщать отдельно.

В то же время войска РФ обстреляли четыре населенных пункта Харьковской области, поразив жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру. Наибольшие разрушения понесла Изюм, где повреждены десятки домов, четверо гражданских лиц получили ранения. Кроме того, противник заметно усилил штурмовое давление на нескольких участках фронта.