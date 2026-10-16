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Главная Львов Во Львове прогремела серия взрывов

Во Львове прогремела серия взрывов

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16 октября 2026 10:00
Взрывы во Львове 16 октября: что известно о нападении РФ Кадр из видео
Российский дрон в небе. Фото: кадр из видео

Во Львове утром в пятницу, 15 октября, прогремели мощные взрывы. Россия направила на город реактивные дроны, сработала противовоздушная оборона. Появилась информация о пострадавших.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Атака дронов на Львов 16 октября

Российские войска в очередной раз запустили беспилотники по украинским городам. Один из реактивных дронов двигался с севера прямо на Львов.

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Сообщение Воздушных сил ВСУ о приближении цели. Фото: скриншот

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что во время отражения этой атаки опасные обломки упали в пригороде на территории города Дубляны.

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Сообщение мэра Львова. Фото: скриншот

В настоящее время медики львовской больницы Святого Пантелеймона оказывают помощь 34-летнему мужчине, пострадавшему во время очередного вражеского обстрела.

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В результате инцидента мужчина получил осколочное ранение в правое бедро. Сразу после получения травмы пострадавшего доставили в медицинское учреждение областного центра, где дежурные специалисты начали оказывать ему весь комплекс необходимой помощи.

Новини.LIVE сообщали, что Россия нанесла удары и по другим регионам Украины. Утром 16 октября в Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии из-за очередной атаки на объекты энергетической инфраструктуры. Стандартные графики стабилизационных отключений электроэнергии пока не действуют, о любых изменениях в работе сети будут сообщать отдельно.

В то же время войска РФ обстреляли четыре населенных пункта Харьковской области, поразив жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру. Наибольшие разрушения понесла Изюм, где повреждены десятки домов, четверо гражданских лиц получили ранения. Кроме того, противник заметно усилил штурмовое давление на нескольких участках фронта.

Львов взрыв обстрелы дроны война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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