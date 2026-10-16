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Главная Львов Дронная атака РФ на Львовскую область: пострадал мужчина

Дронная атака РФ на Львовскую область: пострадал мужчина

Ua ru
16 октября 2026 16:27
Дронная атака РФ 16 октября на Львовскую область: пострадал мужчина ГСЧС Днепропетровской области
Спасатель ГСЧС. Фото: ГСЧС Днепропетровской области

В результате утренней российской атаки 16 октября во Львовской области пострадал мужчина, которого госпитализировали в больницу и готовят к оперативному вмешательству. В селе Мурованое Львовского района обломки сбитых беспилотников повредили два жилых дома, мебельную фабрику и здание государственного учреждения.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины и Львовской областной военной администрации, "Мы — Украина", передает Новини.LIVE.

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Последствия атаки РФ на Львовскую область 16 октября

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что в селе Мурованое в результате падения сбитых во время утренней воздушной тревоги российских беспилотников частично повреждены два жилых дома.

"Также взрывная волна выбила окна и двери на мебельной фабрике и в здании государственного учреждения. К счастью, в Мурованом никто не пострадал", — написал он.

Дронова атака РФ на Львівщину: постраждав чоловік - фото 1
Выбитые окна. Фото: ГСЧС Львовской области

На территории села продолжают находить обломки беспилотников. Жителей призывают не приближаться к подозрительным предметам и не прикасаться к ним, ведь они могут быть взрывоопасными.

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"Вражеские беспилотники летят быстро. Иногда между сигналом тревоги и реальной угрозой —всего считанные минуты", — отметил Козицкий.

Дронова атака РФ на Львівщину: постраждав чоловік - фото 2
Сообщение Максима Корицкого. Скриншот: Telegram

Всего во время утренней атаки украинские защитники сбили над Львовской областью три российских дрона.

Известно, что мужчина получил травмы в результате падения российского беспилотника вблизи города Дубляны. Его доставили в больницу Святого Пантелеймона во Львове.

"В настоящее время мужчина находится в состоянии средней тяжести. Ему проведены все медицинские обследования, он будет госпитализирован в травматологическое отделение — в настоящее время планируется проведение оперативного вмешательства", — отметила заведующая отделением неотложной медицинской помощи Яна Бондарчук.

Новини.LIVE сообщали, что пострадавший мужчина получил осколочное ранение в правое бедро. После травмы его доставили в больницу в областном центре, где медики оказали необходимую помощь.

Мы писали, что в последнее время Россия усилила атаки беспилотниками на Львовскую область. В частности, в селе Малехов упал сбитый российский дрон, в результате чего были повреждены частные дома, сгорели автомобили и есть пострадавшие.

Львов ГСЧС обстрелы Львовская ОГА атака реактивные дроны
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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