Спасатель на месте пожара. Иллюстративное фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

Утром 19 октября во Львовской области обломки сбитого российского беспилотника упали на частную территорию, повредив имущество. На данный момент сообщений о пострадавших нет.

О последствиях происшествия сообщил глава Львовской областной военной (государственной) администрации Максим Козицкий, передает Новини.LIVE.

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Что повредили обломки дрона на Львовщине

В селе Зубра Львовского района в результате падения обломков повреждены шесть жилых домов и шесть автомобилей. По предварительной информации, беспилотник был сбит около 08:50.

"Информации о пострадавших пока не поступало. На месте работают все профильные службы", — сообщил Максим Козицкий.

Как дрон приближался к Львову

О приближении беспилотника к Львову сообщали городской голова Андрей Садовой и Максим Козицкий. По данным мониторинговых каналов, дрон залетел в город и как минимум пять раз кружил над его окрестностями. В это время сообщалось о работе противовоздушной обороны.

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Впоследствии Максим Козицкий написал, что беспилотник движется в сторону Волыни. После этого во Львове отменили воздушную тревогу, однако около 08:40 дрон вернулся в пригород, где его сбили силы ПВО.

Мониторинговые каналы также предполагали, что беспилотник мог быть разведывательным и не иметь боевой части.

Что известно о предыдущих атаках на Львовскую область

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что 18 октября обломки сбитых российских беспилотников повредили логистический комплекс в Малехове и частные жилые дома в Мурованом.

Также Новини.LIVE писали, что утром 16 октября в результате российской атаки в Дублянах пострадал мужчина, которого госпитализировали. В тот же день в Мурованом обломки сбитых беспилотников повредили два жилых дома, мебельную фабрику и здание государственного учреждения.