Последствия падения обломка российского дрона на крышу здания во Львовской области. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Во Львовской области в результате падения обломков сбитых вражеских беспилотников были повреждены промышленный комплекс и частные дома. В Малехове обломок дрона пробил крышу здания логистического комплекса, где возник пожар. В Мурованом повреждены девять частных домов, однако люди не пострадали.

Об этом сообщили мэр Львова Андрей Садовый и начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, сообщает Новини.LIVE в воскресенье, 18 октября.

Реклама

Последствия атаки РФ на Львовщине

По словам Максима Козицкого, около 11:20 силы противовоздушной обороны сбили вражеский беспилотник над Малеховом Львовской общины.

В результате падения обломка был повреждён логистический комплекс. В складском здании вспыхнул пожар, на месте работали пожарные и другие соответствующие службы.

Последствия удара РФ по Львовской области. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Мэр Львова Андрей Садовый уточнил, что обломок сбитого беспилотника пробил крышу гражданского промышленного здания. Повреждено имущество предпринимателя на площади около 100 квадратных метров.

Читайте также:

Впоследствии Максим Козицкий сообщил, что пожар в складском здании логистического комплекса потушили. По его словам, погибших и пострадавших нет.

Разрушения в результате российского обстрела. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

В Мурованом повреждены девять частных домов

По уточненным данным Максима Козицкого, в результате атаки, произошедшей 18 октября около 10:30, в селе Мурованое повреждены девять частных домов. Взрывная волна выбила в них окна и двери.

На местах работали специалисты ГСЧС. Также прибыли представители Мурованской общины, Львовской районной государственной администрации и полиции.

Комиссия Мурованской общины продолжает обследовать поврежденные дома и оценивать ущерб. По словам главы Львовской ОВА, люди не пострадали.

Скриншот сообщения Садового/Facebook

Скриншот сообщений Козицкого/Telegram

Новини.LIVE сообщали, что 16 октября 2026 года в результате российской атаки на Львовщине пострадал мужчина, которого госпитализировали в больницу во Львове. В селе Мурованое обломки сбитых беспилотников повредили два жилых дома, мебельную фабрику и здание государственного учреждения. Всего украинские защитники сбили над областью три российских дрона.

Новини.LIVE также сообщали, что 16 октября российские войска атаковали Львов реактивными дронами, во время отражения удара действовала противовоздушная оборона. В Дублянах обломки упали на территории города, в результате чего пострадал 34-летний мужчина. Пострадавшего с осколочным ранением правого бедра госпитализировали в больницу святого Пантелеймона во Львове.