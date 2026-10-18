Наслідки падіння уламка російського дрона на дах будівлі на Львівщині. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

На Львівщині внаслідок падіння уламків збитих ворожих безпілотників пошкоджено промисловий комплекс і приватні будинки. У Малехові уламок дрона пробив дах будівлі логістичного комплексу, де виникла пожежа. У Мурованому пошкоджено дев’ять приватних будинків, проте люди не постраждали.

Про це повідомили міський голова Львова Андрій Садовий і начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, інформує Новини.LIVE у неділю, 18 жовтня.

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Наслідки атаки РФ на Львівщині

За словами Максима Козицького, близько 11:20 сили протиповітряної оборони збили ворожий безпілотник над Малеховом Львівської громади.

Унаслідок падіння уламка було пошкоджено логістичний комплекс. У складській будівлі спалахнула пожежа, на місці працювали пожежники та інші відповідні служби.

Наслідки удару РФ по Львівщині. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Міський голова Львова Андрій Садовий уточнив, що уламок збитого безпілотника пробив дах цивільної промислової будівлі. Пошкоджено майно підприємця на площі близько 100 квадратних метрів.

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Згодом Максим Козицький повідомив, що пожежу в складській будівлі логістичного комплексу загасили. За його словами, загиблих і постраждалих немає.

Руйнування внаслідок російського обстрілу. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

У Мурованому пошкоджено дев’ять приватних будинків

За уточненими даними Максима Козицького, внаслідок атаки, яка сталася 18 жовтня близько 10:30, у селі Муроване пошкоджено дев’ять приватних будинків. Вибухова хвиля вибила в них вікна та двері.

На місцях працювали фахівці ДСНС. Також прибули представники Мурованської громади, Львівської районної державної адміністрації та поліції.

Комісія Мурованської громади продовжує обстежувати пошкоджені будинки й оцінювати збитки. За словами очільника Львівської ОВА, люди не постраждали.

Скриншот повідомлення Садового/Facebook

Скриншот повідомлень Козицького/Telegram

Новини.LIVE інформували, що 16 жовтня 2026 року внаслідок російської атаки на Львівщині постраждав чоловік, якого госпіталізували до лікарні у Львові. У селі Муроване уламки збитих безпілотників пошкодили два житлові будинки, меблеву фабрику та будівлю державної установи. Загалом українські захисники збили над областю три російські дрони.

Новини.LIVE також писали, що 16 жовтня російські війська атакували Львів реактивними дронами, під час відбиття удару працювала протиповітряна оборона. У Дублянах уламки впали на території міста, внаслідок чого постраждав 34-річний чоловік. Потерпілого з осколковим пораненням правого стегна госпіталізували до лікарні святого Пантелеймона у Львові.