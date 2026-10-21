Пожар на предприятии после прилета. Фото: ГСЧС Украины

Российский дрон нанес удар по предприятию в Жовковской общине на Львовщине в ночь на 21 октября. В результате ночной атаки двое работников получили травмы средней тяжести. Спасатели уже потушили пожар на объекте. В другом селе обломки беспилотника повредили частный дом.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информацию главы Львовской областной государственной администрации Максима Козицкого.

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Удар по промышленному объекту на Львовщине

На рассвете российские войска совершили очередной налёт на территорию Львовской области. Этой ночью воздушная тревога в регионе звучала недолго, но имела серьёзные последствия для местной инфраструктуры.

Как сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, во время воздушной тревоги, которая длилась сегодня с 03:33 до 03:58, враг атаковал предприятие в Жовковской общине.

Попадание по территории промышленного объекта сразу же вызвало возгорание. Экстренные службы немедленно прибыли на место происшествия. По информации главы ОВА, в результате вражеских действий есть пострадавшие.

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Разрушения в результате обстрела. Фото: ГСЧС Львовской области

"Пострадали двое работников. У них травмы средней тяжести", — отметил он.

Тем временем пожарные тушили пламя на пострадавшем предприятии. Пожар удалось очень быстро локализовать. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям также подтвердила атаку и обнародовала фото последствий.

Пожар на предприятии. Фото: ГСЧС Львовской области

Последствия ночной атаки ощутили и жители соседнего населенного пункта во Львовском районе. Туда упали обломки сбитого российского беспилотника, повредив гражданские здания.

По словам Максима Козицкого, частный дом пострадал от падения обломков вражеского дрона.

"Выбиты окна, разрушены двери, рядом образовалась небольшая воронка", — рассказал глава администрации.

Представители ГСЧС и областных властей официально подтвердили, что жильцы этого дома остались невредимыми и обошлось без человеческих жертв.

Новини.LIVE сообщали, что несколько суток назад Львовская область оказалась под ударами российских беспилотников. В воскресенье, 18 октября, обломки сбитых дронов упали на гражданскую инфраструктуру региона. В Малехове разбившийся БпЛА пробил крышу логистического комплекса, вызвав пожар, а в соседнем Мурованом взрывная волна и обломки повредили девять частных домов. Обошлось без раненых среди гражданского населения.

Малехов уже второй раз за неделю подвергается разрушениям из-за атак дронов. Предыдущий инцидент произошел 13 октября, когда сбитый российский беспилотник упал прямо на жилой сектор села. Тогда сгорели припаркованные автомобили, были повреждены частные дома, а среди местных жителей были раненые.