Пожежа на підприємстві після прильоту. Фото: ДСНС України

Російський дрон вдарив по підприємству в Жовківській громаді на Львівщині у ніч проти 21 жовтня. Унаслідок нічної атаки двоє працівників отримали травми середньої важкості. Рятувальники вже ліквідували пожежу на об'єкті. В іншому селі уламки безпілотника понівечили приватний будинок.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інформацію від голови Львівської ОВА Максима Козицького.

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Удар по промисловому об'єкту на Львівщині

Удосвіта російські війська здійснили черговий наліт на територію Львівської області. Цієї ночі повітряна тривога в регіоні лунала недовго, але мала серйозні наслідки для місцевої інфраструктури.

Як повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, під час повітряної тривоги, яка тривала сьогодні з 03:33 по 03:58, ворог атакував підприємство у Жовківській громаді.

Влучання по території промислового об'єкта одразу ж спровокувало займання. Екстрені служби негайно прибули на місце події. За інформацією голови ОВА, внаслідок ворожих дій є потерпілі.

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"Постраждали двоє працівників. У них травми середньої важкості", — зазначив він.

Тим часом вогнеборці гасили полум'я на ураженому підприємстві. Займання вдалося дуже швидко приборкати. Державна служба з надзвичайних ситуацій також підтвердила атаку та оприлюднила фото наслідків.

Пожежа на підприємстві. Фото: ДСНС Львівщини

Відлуння нічної атаки відчули й мешканці сусіднього населеного пункту у Львівському районі. Туди впали уламки збитого російського безпілотника, пошкодивши цивільну забудову.

За словами Максима Козицького, приватний будинок зазнав руйнувань від падіння уламків ворожого дрона.

"Вибиті вікна, понищені двері, є невелика вирва поблизу", — розповів очільник адміністрації.

Представники ДСНС та обласної влади офіційно підтвердили, що мешканці цієї оселі залишилися неушкодженими і обійшлося без людських жертв.

Новини.LIVE повідомляли, що кілька діб тому Львівська область опинилася під ударами російських безпілотників. У неділю, 18 жовтня, уламки збитих дронів упали на цивільну інфраструктуру регіону. В Малехові розбитий БпЛА пробив дах логістичного комплексу, спричинивши пожежу, а в сусідньому Мурованому вибуховою хвилею та уламками пошкодило дев'ять приватних будинків. Обійшлося без поранених серед цивільних.

Малехів уже вдруге за тиждень зазнає руйнувань через атаки дронів. Попередній інцидент стався 13 жовтня, коли збитий російський безпілотник упав просто на житловий сектор села. Тоді згоріли припарковані автомобілі, зазнали пошкоджень приватні будинки, а серед місцевих жителів були травмовані.