Садовый обратился к Польше после атак российских дронов

Городской голова Львова Андрей Садовый отреагировал на ночную атаку российских дронов, которые залетали на территорию Польши. В своем обращении он подчеркнул, что эти инциденты нельзя считать случайностью, ведь Россия действует по четкой логике агрессии.

Об этом он сообщил в Telegram в среду, 10 сентября.

Садовый об обстреле Польши

"Мы, украинцы, убедились на собственном опыте — Россия никогда ничего не делает случайно. Это империя, суть которой заключается в войне, убийствах, грабежах и захвате новых территорий. А в периоды передышки она только готовится к новой агрессии", — отметил Садовый.

Он подчеркнул, что польским партнерам не следует недооценивать угрозу, ведь по его словам, невозможно считать случайным 19 случаев проникновения дронов-"шахедов" на польскую территорию.

Мэр Львова призвал к солидарности и единству всех стран, которые разделяют ценности свободы и справедливости.

"Только имея общий кулак можно отразить атаку. И мы сделаем это вместе со всем цивилизованным миром", — подчеркнул он.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский провел ряд важных переговоров с иностранными лидерами по ситуации в Польше. Среди них были премьер-министры Польши Дональд Туск, Великобритании Кир Стармер, Италии Джорджия Мелони и Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Кроме того, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отслеживает сообщения из Польши о нарушении воздушного пространства российскими дронами. Известно, что в среду, 10 сентября, состоится его разговор с польским лидером Каролем Навроцким.