Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Садовый дал совет полякам после атаки российских дронов

Садовый дал совет полякам после атаки российских дронов

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 22:05
Садовый обратился к Польше после атак российских дронов
Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: Смотри.info

Городской голова Львова Андрей Садовый отреагировал на ночную атаку российских дронов, которые залетали на территорию Польши. В своем обращении он подчеркнул, что эти инциденты нельзя считать случайностью, ведь Россия действует по четкой логике агрессии.

Об этом он сообщил в Telegram в среду, 10 сентября.

Реклама
Читайте также:
Садовый дал совет полякам на фоне атаки российских дронов - фото 1
Пост Садового в Telegram. Фото: скриншот

Садовый об обстреле Польши

"Мы, украинцы, убедились на собственном опыте — Россия никогда ничего не делает случайно. Это империя, суть которой заключается в войне, убийствах, грабежах и захвате новых территорий. А в периоды передышки она только готовится к новой агрессии", — отметил Садовый.

Он подчеркнул, что польским партнерам не следует недооценивать угрозу, ведь по его словам, невозможно считать случайным 19 случаев проникновения дронов-"шахедов" на польскую территорию.

Мэр Львова призвал к солидарности и единству всех стран, которые разделяют ценности свободы и справедливости.

"Только имея общий кулак можно отразить атаку. И мы сделаем это вместе со всем цивилизованным миром", — подчеркнул он.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский провел ряд важных переговоров с иностранными лидерами по ситуации в Польше. Среди них были премьер-министры Польши Дональд Туск, Великобритании Кир Стармер, Италии Джорджия Мелони и Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Кроме того, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отслеживает сообщения из Польши о нарушении воздушного пространства российскими дронами. Известно, что в среду, 10 сентября, состоится его разговор с польским лидером Каролем Навроцким.

Польша Львов Андрей Садовый дроны война в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации