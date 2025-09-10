Садовый обратился к Польше после атак российских дронов

Садовый дал совет полякам после атаки российских дронов
Городской голова Львова Андрей Садовый отреагировал на ночную атаку российских дронов, которые залетали на территорию Польши. В своем обращении он подчеркнул, что эти инциденты нельзя считать случайностью, ведь Россия действует по четкой логике агрессии.
Об этом он сообщил в Telegram в среду, 10 сентября.
Садовый об обстреле Польши
"Мы, украинцы, убедились на собственном опыте — Россия никогда ничего не делает случайно. Это империя, суть которой заключается в войне, убийствах, грабежах и захвате новых территорий. А в периоды передышки она только готовится к новой агрессии", — отметил Садовый.
Он подчеркнул, что польским партнерам не следует недооценивать угрозу, ведь по его словам, невозможно считать случайным 19 случаев проникновения дронов-"шахедов" на польскую территорию.
Мэр Львова призвал к солидарности и единству всех стран, которые разделяют ценности свободы и справедливости.
"Только имея общий кулак можно отразить атаку. И мы сделаем это вместе со всем цивилизованным миром", — подчеркнул он.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский провел ряд важных переговоров с иностранными лидерами по ситуации в Польше. Среди них были премьер-министры Польши Дональд Туск, Великобритании Кир Стармер, Италии Джорджия Мелони и Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Кроме того, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отслеживает сообщения из Польши о нарушении воздушного пространства российскими дронами. Известно, что в среду, 10 сентября, состоится его разговор с польским лидером Каролем Навроцким.
