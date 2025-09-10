Відео
Головна Львів Садовий дав пораду полякам після атаки російських дронів

Садовий дав пораду полякам після атаки російських дронів

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 22:05
Садовий звернувся до Польщі після атак російських дронів
Мер Львова Андрій Садовий. Фото: Дивись.info

Міський голова Львова Андрій Садовий відреагував на нічну атаку російських дронів, що залітали на територію Польщі. У своєму зверненні він підкреслив, що ці інциденти не можна вважати випадковістю, адже Росія діє за чіткою логікою агресії.

Про це він повідомив у Telegram у середу, 10 вересня.

Читайте також:
Садовий дав пораду полякам на тлі атаки російських дронів - фото 1
Пост Садового. Фото: скриншот

Садовий про обстріл Польщі

"Ми, українці, переконалися на власному досвіді — Росія ніколи нічого не робить випадково. Це імперія, суть якої полягає у війні, вбивствах, грабунках і захопленні нових територій. А в періоди перепочинку вона лише готується до нової агресії", — зазначив Садовий.

Він наголосив, що польським партнерам не слід недооцінювати загрозу, адже за його словами, неможливо вважати випадковим 19 випадків проникнення дронів-"шахедів" на польську територію.

Мер Львова закликав до солідарності та єдності всіх країн, які поділяють цінності свободи і справедливості.

"Лише маючи спільний кулак можна відбити атаку. І ми зробимо це разом із усім цивілізованим світом", — підкреслив він.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський провів низку важливих переговорів із іноземними лідерами щодо ситуації у Польщі. Серед них були прем’єр-міністри Польщі Дональд Туск, Великої Британії Кір Стармер, Італії Джорджія Мелоні та Генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Крім того, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відстежує повідомлення з Польщі про порушення повітряного простору російськими дронами. Відомо, що у середу, 10 вересня, відбудеться його розмова з польським лідером Каролем Навроцьким.

Польща Львів Андрій Садовий дрони війна в Україні
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
