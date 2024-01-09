Садовый назвал ложью информацию о зарплате своего заместителя — сколько зарабатывает Москаленко

Андрей Садовый. Фото: РБК

Мэр Львова Андрей Садовый назвал ложью информацию о зарплате своего заместителя Андрея Москаленко, который якобы зарабатывает 150 тысяч гривен. По словам мэра, ежемесячный доход должностного лица колеблется от 45 до 55 тысяч гривен.

Об этом написал Андрей Садовый.

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"Информация о том, что мой первый заместитель Андрей Москаленко ежемесячно получает зарплату 150 тысяч гривен — ложь и манипуляция. Его ежемесячный доход от 45 до 55 тысяч. В ноябре он получил сдельные, которые потратил на поездку за границу. Это еще + 14 тысяч гривен, а привез для Львова 100 тысяч евро грантовой поддержки за победу в конкурсе Европейская столица инноваций", — написал Садовый.

И в то же время добавил, что Москаленко также получил одноразовую годовую материальную помощь в размере 59 тысяч гривен, большую часть которой потратил на изготовление британской визы.

"Подозревать в коррупции нужно чиновников, которые работают на голые оклады, но живут свою лучшую жизнь и даже не знают, какая у них официальная зарплата", — подчеркнул Садовый.

Сообщение Садового. Фото: скриншот

Напомним, в 2024 году компании будут вынуждены повысить заработную плату своим работникам. По прогнозу Национального банка Украины (НБУ), к такому шагу работодателей будет толкать один немаловажный фактор.

Ранее сообщалось, что пенсии и зарплаты для учителей и врачей в Украине будут платиться своевременно. В марте 2024 года планируется индексация этих выплат в соответствии с установленным законодательством порядком.