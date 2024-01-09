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Садовий назвав брехнею інформацію про зарплату свого заступника — скільки заробляє Москаленко

9 січня 2024 11:20
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Садовий назвав брехнею інформацію про зарплату свого заступника — скільки заробляє Москаленко
Андрій Садовий. Фото: РБК
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Міський голова Львова Андрій Садовий назвав брехнею інформацію про зарплату свого заступника Андрія Москаленко, який нібито заробляє 150 тисяч гривень. За словами мера, щомісячний дохід посадовця коливається від 45 до 55 тисяч гривень.

Про це написав Андрій Садовий

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"Інформація про те, що мій перший заступник Андрій Москаленко щомісяця отримує зарплату 150 тисяч гривень — брехня і маніпуляція. Його щомісячний дохід від 45 до 55 тисяч. У листопаді він отримав відрядні, які перед тим витратив на поїздку за кордон. Це ще + 14 тисяч гривень, а привіз для Львова 100 тисяч євро грантової підтримки за перемогу у конкурсі Європейська столиця інновацій", — написав Садовий. 

І в той же час додав, що Москаленко також отримав одноразову річну матеріальну допомогу розміром 59 тисяч гривень, більшу частину якої витратив на виготовлення британської візи. 

"Підозрювати у корупції треба чиновників, які працюють на голі оклади, але живуть своє найкраще життя і навіть не знають, яка у них офіційна зарплат", — наголосив Садовий. 

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Допис Садового. Фото: скриншот

Нагадаємо, у 2024 році компанії будуть змушені підвищити заробітну плату своїм працівникам. За прогнозом Національного банку України (НБУ), до такого кроку роботодавців штовхатиме один важливий фактор.

Раніше повідомлялося, що пенсії та зарплати для вчителів та лікарів в Україні будуть платитися своєчасно. У березні 2024 року планується індексація цих виплат, відповідно до встановленого законодавством порядку.

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