Садовий назвав брехнею інформацію про зарплату свого заступника — скільки заробляє Москаленко

Андрій Садовий. Фото: РБК

Міський голова Львова Андрій Садовий назвав брехнею інформацію про зарплату свого заступника Андрія Москаленко, який нібито заробляє 150 тисяч гривень. За словами мера, щомісячний дохід посадовця коливається від 45 до 55 тисяч гривень.

Про це написав Андрій Садовий.

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"Інформація про те, що мій перший заступник Андрій Москаленко щомісяця отримує зарплату 150 тисяч гривень — брехня і маніпуляція. Його щомісячний дохід від 45 до 55 тисяч. У листопаді він отримав відрядні, які перед тим витратив на поїздку за кордон. Це ще + 14 тисяч гривень, а привіз для Львова 100 тисяч євро грантової підтримки за перемогу у конкурсі Європейська столиця інновацій", — написав Садовий.

І в той же час додав, що Москаленко також отримав одноразову річну матеріальну допомогу розміром 59 тисяч гривень, більшу частину якої витратив на виготовлення британської візи.

"Підозрювати у корупції треба чиновників, які працюють на голі оклади, але живуть своє найкраще життя і навіть не знають, яка у них офіційна зарплат", — наголосив Садовий.

Допис Садового. Фото: скриншот

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