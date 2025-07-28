Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Садовый назвал количество укрытий во Львове — в каком состоянии

Садовый назвал количество укрытий во Львове — в каком состоянии

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2025 10:38
Сколько укрытий есть во Львове — Садовый назвал цифры
Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: кадр из видео

По состоянию на сейчас во Львове есть 6 000 укрытий. Не все они в идеальном состоянии, но людям есть где прятаться во время российских атак.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в интервью Екатерине Соляр.

Реклама
Читайте также:

Сколько укрытий есть во Львове

Садовый рассказал, что на сегодня во Львове нет проблем с тем, чтобы спрятаться от вражеской атаки. В то же время он отметил, что не все укрытия идеальны, поскольку часто как бомбоубежище используют подвалы.

"Подвал — это собственность людей, которые живут в этом доме. И когда кто-то не хочет туда спуститься и убрать, а хочет, чтобы мэр приезжал лично вычищал этот подвал... Меня на всех не хватит. Мы живем во время, когда весь жилой фонд приватизирован. То есть дом, даже балкон является собственностью той или иной семьи. И она должна за ним заботиться. Поэтому в целом состояние укрытий достаточно неплохое", — сказал городской голова.

В то же время он добавил, что есть единственная проблема, когда порой ответственные за укрытия забывают, что они все должны быть открыты. Поэтому во Львове приняли решение, что все укрытия должны быть открыты всегда.

Отвечая на вопрос журналистки, что делать, чтобы в постоянно открытых укрытиях все было хорошо, мэр ответил, что нужно ставить видеокамеру и следить за порядком.

"Ставишь маленькую видеокамеру, она стоит недорого и у себя на телефоне смотришь, зашел кто-то или не зашел и все. Если проникает кто-то не тот, звонишь в полицию, приехали, навели порядок", — отметил Андрей Садовый.

Напомним, ранее зоозащитница ответила, что делать, когда с собакой не пускают в укрытие. По ее словам, гражданам разрешено находиться в укрытиях вместе с домашними животными.

Также мы писали, что в Украине фиксируются массово случаи, когда украинцев не впускают в бомбоубежища.

Львов обстрелы Андрей Садовый война в Украине укрытия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации