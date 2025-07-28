Сколько укрытий есть во Львове — Садовый назвал цифры

Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: кадр из видео

По состоянию на сейчас во Львове есть 6 000 укрытий. Не все они в идеальном состоянии, но людям есть где прятаться во время российских атак.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в интервью Екатерине Соляр.

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Садовый рассказал, что на сегодня во Львове нет проблем с тем, чтобы спрятаться от вражеской атаки. В то же время он отметил, что не все укрытия идеальны, поскольку часто как бомбоубежище используют подвалы.

"Подвал — это собственность людей, которые живут в этом доме. И когда кто-то не хочет туда спуститься и убрать, а хочет, чтобы мэр приезжал лично вычищал этот подвал... Меня на всех не хватит. Мы живем во время, когда весь жилой фонд приватизирован. То есть дом, даже балкон является собственностью той или иной семьи. И она должна за ним заботиться. Поэтому в целом состояние укрытий достаточно неплохое", — сказал городской голова.

В то же время он добавил, что есть единственная проблема, когда порой ответственные за укрытия забывают, что они все должны быть открыты. Поэтому во Львове приняли решение, что все укрытия должны быть открыты всегда.

Отвечая на вопрос журналистки, что делать, чтобы в постоянно открытых укрытиях все было хорошо, мэр ответил, что нужно ставить видеокамеру и следить за порядком.

"Ставишь маленькую видеокамеру, она стоит недорого и у себя на телефоне смотришь, зашел кто-то или не зашел и все. Если проникает кто-то не тот, звонишь в полицию, приехали, навели порядок", — отметил Андрей Садовый.

Напомним, ранее зоозащитница ответила, что делать, когда с собакой не пускают в укрытие. По ее словам, гражданам разрешено находиться в укрытиях вместе с домашними животными.

Также мы писали, что в Украине фиксируются массово случаи, когда украинцев не впускают в бомбоубежища.