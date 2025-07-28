Скільки укриттів є у Львові — Садовий назвав цифри

Мер Львова Андрій Садовий. Фото: кадр з відео

Станом на зараз у Львові є 6 000 укриттів. Не усі вони в ідеальному стані, але люди мають де ховатися під час російських атак.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий в інтерв'ю Катерині Соляр.

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Садовий розповів, що станом на сьогодні у Львові немає проблем з тим, аби сховатися від ворожої атаки. Водночас він відзначив, що не всі укриття ідеальні, оскільки часто як бомбосховище використовують підвали.

"Підвал — це є власність людей, які живуть в цьому будинку. І коли хтось не хоче туди спуститися і прибрати, а хоче, щоб мер приїжджав особисто вичищав цей підвал... Мене на всіх не вистачить. Ми живемо в час, коли весь житловий фонд приватизований. Тобто будинок, навіть балкон є власністю тої чи іншої родини. І вона має за ним дбати. Тому в цілому стан укриттів є достатньо непоганий", — сказав міський голова.

Водночас він додав, що є єдина проблема, коли деколи відповідальні за укриття забувають, що вони всі мають бути відкриті. Через це у Львові ухвалили рішення, що всі укриття мають бути відкриті завжди.

Відповідаючи на запитання журналістки, що робити, аби у постійно відкритих укриттях все було добре, мер відповів, що потрібно ставити відеокамеру та слідкувати за порядком.

"Ставиш малесеньку відеокамеру, вона коштує недорого і в себе на телефоні дивишся, зайшов хтось чи не зайшов і все. Якщо проникає хтось не той, дзвониш в поліцію, приїхали, навели порядок", — зазначив Андрій Садовий.

Нагадаємо, раніше зоозахисниця відповіла, що робити, коли з собакою не пускають в укриття. За її словами, громадянам дозволено перебувати в укриттях разом із домашніми тваринами.

Також ми писали, що в Україні фіксуються масово випадки, коли українців не впускають до бомбосховищ.