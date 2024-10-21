Нужно мобилизовывать мотивированных людей – Садовой объяснил почему

Мэр Львова Андрей Садовой. Фото: скриншот с видео

В Украине все чаще в соцсетях ходят видео, на которых работники ТЦК и СП принудительно сажают военнообязанных в "бусик". В то же время мобилизация мотивированных людей дала бы больше преимуществ.

Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовой в интервью для РБК-Украина.

Читайте также:

Случаи принудительной мобилизации

"Начались эти инциденты, которые не красят нас с вами. Я бы немного по другому перестраивал данную тему: находил определенные финансовые стимулы и оказывал большую помощь тем, кто хочет воевать", — сказал городской голова.

По его мнению, люди, которые еще не готовы мобилизоваться, должны приобщаться к работе: работать на предприятиях, создавать доход для государства, а когда созреют — будут воевать. Как отметил Садовой, нужно понимать, что Россия была, есть и будет, и эта война не остановится никогда.

Поэтому, по его мнению, метод мотивации и стимулов должен преобладать над принуждением, ведь добровольцы являются более мотивированными и подготовленными.

"Когда человека лапают на улице, с силой завозят в учебный центр, потом на передовую. А потом они уходят с поля боя. На фронте нужно мотивированные и обученные люди", — добавил мэр Львова.

Напомним, Садовой отреагировал на привлечение солдат КНДР к войне против Украины. Он призвал мир к действиям, чтобы боевые действия не перешли на территории других стран.

А боевой медик бригады "Азов" на позывной "Око" осудил тех, кто уклоняется от мобилизации. Он отметил, что такие люди не хотят ни отдавать территории, ни воевать за них.