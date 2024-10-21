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Садовий пояснив, чому краще мобілізовувати вмотивованих громадян

21 жовтня 2024 16:37
Євгенія Брюховецька - редактор
Потрібно мобілізовувати вмотивованих людей - Садовий пояснив, чому
Мер Львова Андрій Садовий. Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

В Україні все частіше в соцмережах ширяться відео, на яких працівники ТЦК та СП примусово саджають військовозобов'язаних у "бусик". Натомість мобілізація вмотивованих людей дала б більше переваг. 

Про це заявив мер Львова Андрій Садовий в інтерв'ю для РБК-Україна.

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"Почалися ці інциденти, що не красить нас з вами. Я б трохи по іншому перебудовував дану тему: знаходив певні фінансові стимули й давав більшу допомогу тим, хто хоче воювати", — сказав міський голова.

На його думку, люди, які ще не готові мобілізуватися мають долучатися до роботи: працювати на підприємствах, створювати дохід для держави, а коли дозріють — йтимуть воювати. Як зазначив Садовий, треба розуміти, що Росія була, є і буде і ця війна не зупиниться ніколи.

Тому, на його думку, метод мотивації та стимулів має переважати над примусом, адже добровольці є більш вмотивованими й підготовленими

"Коли людину лапають на вулиці, з силою завозять в навчальний центр, потім на передову. А потім вони йдуть з поля бою. На фронті треба вмотивовані і навчені люди", — додав мер Львова.

Нагадаємо, Садовий відреагував на залучення солдатів КНДР до війни проти України. Він закликав світ до дій, аби бойові дії не перекинулися на території інших країн.

А бойовий медик бригади "Азов" на позивний "Око" засудив тих, хто ухиляється від мобілізації. Він зауважив, що такі люди не хочуть ані віддавати території, ані воювати за них.

ТЦК та СП військовозобов'язані військовий призов мобілізація війна в Україні Андрій Садовий

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