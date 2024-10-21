Потрібно мобілізовувати вмотивованих людей - Садовий пояснив, чому

Мер Львова Андрій Садовий. Фото: скриншот з відео

В Україні все частіше в соцмережах ширяться відео, на яких працівники ТЦК та СП примусово саджають військовозобов'язаних у "бусик". Натомість мобілізація вмотивованих людей дала б більше переваг.

Про це заявив мер Львова Андрій Садовий в інтерв'ю для РБК-Україна.

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Випадки примусової мобілізації

"Почалися ці інциденти, що не красить нас з вами. Я б трохи по іншому перебудовував дану тему: знаходив певні фінансові стимули й давав більшу допомогу тим, хто хоче воювати", — сказав міський голова.

На його думку, люди, які ще не готові мобілізуватися мають долучатися до роботи: працювати на підприємствах, створювати дохід для держави, а коли дозріють — йтимуть воювати. Як зазначив Садовий, треба розуміти, що Росія була, є і буде і ця війна не зупиниться ніколи.

Тому, на його думку, метод мотивації та стимулів має переважати над примусом, адже добровольці є більш вмотивованими й підготовленими

"Коли людину лапають на вулиці, з силою завозять в навчальний центр, потім на передову. А потім вони йдуть з поля бою. На фронті треба вмотивовані і навчені люди", — додав мер Львова.

Нагадаємо, Садовий відреагував на залучення солдатів КНДР до війни проти України. Він закликав світ до дій, аби бойові дії не перекинулися на території інших країн.

А бойовий медик бригади "Азов" на позивний "Око" засудив тих, хто ухиляється від мобілізації. Він зауважив, що такі люди не хочуть ані віддавати території, ані воювати за них.