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Садовый сказал, что делают львовские коммунальщики в Кривом Роге

10 декабря 2024 13:17
Анастасия Постоенко - Редактор
Андрей Садовый рассказал о работе львовских коммунальщиков в Кривом Роге
Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: Львовский городской совет
Анастасия Постоенко - Редактор

Городской голова Львова Андрей Садовый ответил, где находятся 12 львовских коммунальщиков из Львовтеплокоммунэнерго. Они работают в Кривом Роге.

Об этом Андрей Садовый сообщил в Facebook.

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Коммунальщики помогают заменять трубы. Фото: Андрей Садовый
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Коммунальщики ремонтируют объект до поздней ночи. Фото: Андрей Садовый
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Коммунальщики работают до ночи в Кривом Роге. Фото: Андрей Садовый

Андрей Садовый сообщил, что в Кривом Роге уже почти неделю работают 12 львовских коммунальщиков Львовтеплоэнерго.

"Наши специалисты помогают восстанавливать инфраструктуру города, страдающего от вражеских обстрелов. Они работают допоздна, чтобы хоть чуть-чуть поддержать криворожцев в этот сложный период. Такова реальность настоящего", — прокомментировал Андрей Садовый.

Напомним, Россия нанесла авиаудар по Кривому Рогу вечером 6 декабря, в результате которого три человека погибли, и более двух десятков получили ранения. В полиции впоследствии отметили, что оккупанты попали баллистической ракетой в административное здание в Кривом Роге и показали видео момента атаки.

Кривой Рог Львов Андрей Садовый війна коммунальные службы

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