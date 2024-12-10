Андрей Садовый рассказал о работе львовских коммунальщиков в Кривом Роге

Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: Львовский городской совет

Городской голова Львова Андрей Садовый ответил, где находятся 12 львовских коммунальщиков из Львовтеплокоммунэнерго. Они работают в Кривом Роге.

Об этом Андрей Садовый сообщил в Facebook.

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Андрей Садовый сообщил, что в Кривом Роге уже почти неделю работают 12 львовских коммунальщиков Львовтеплоэнерго.

"Наши специалисты помогают восстанавливать инфраструктуру города, страдающего от вражеских обстрелов. Они работают допоздна, чтобы хоть чуть-чуть поддержать криворожцев в этот сложный период. Такова реальность настоящего", — прокомментировал Андрей Садовый.

Напомним, Россия нанесла авиаудар по Кривому Рогу вечером 6 декабря, в результате которого три человека погибли, и более двух десятков получили ранения. В полиции впоследствии отметили, что оккупанты попали баллистической ракетой в административное здание в Кривом Роге и показали видео момента атаки.