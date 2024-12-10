Андрій Садовий розповів про роботу львівських комунальників у Кривому Розі

Мер Львова Андрій Садовий. Фото: Львівська міська рада

Міський голова Львова Андрій Садовий відповів, де перебувають 12 львівських комунальників з Львівтеплокомуненерго. Вони наразі працюють у Кривому Розі.

Про це Андрій Садовий повідомив у Facebook.

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Андрій Садовий повідомив, що наразі у Кривому Розі вже майже тиждень працюють 12 львівських комунальників Львівтеплоенерго.

"Наші фахівці допомагають відновлювати інфраструктуру міста, яке потерпає від ворожих обстрілів. Вони працюють допізна, аби хоч трохи підтримати криворіжців у цей складний період. Така реальність сьогодення", — прокоментував Андрій Садовий.

Нагадаємо, Росія завдала авіаудару по Кривому Рогу ввечері 6 грудня, внаслідок якої троє людей загинуло, та понад два десятки отримали поранення. У поліції згодом зазначили, що в окупанти влучили балістичною ракетою в адміністративну будівлю у Кривому Розі та показали відео моменту атаки.