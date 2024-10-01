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Садовый показал, как львовяне почтили память погибших защитников и защитниц

1 октября 2024 13:33
Карина Приходько - Редактор
День защитников 2024 — как во Львов почтили память погибших бойцов
Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi
Карина Приходько - Редактор

В День защитников и защитниц Украины львовяне почтили память погибших бойцов. Ровно в 09:00 люди остановились и вышли из своих автомобилей на минуту молчания.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый в Facebook.

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"Львов остановился, чтобы почтить павших Защитников и Защитниц", — написал Садовый под фото.

День защитниц и защитниц в Украине
Чествование погибших защитников и защитниц во Львове. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi
минута молчания во Львове
Чествование погибших защитников и защитниц во Львове. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi
чествование погибших бойцов во Львове
Чествование погибших защитников и защитниц во Львове. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Отметим, вечером 30 сентября городской голова Львова призвал всех львовян выйти из дома, машины, трамвая и приложить руку к сердцу и поблагодарить тех, кто отдал жизнь за независимость Украины.

"Вспомните кого-нибудь из наших знакомых. Подумайте о тех, за кого некому молиться. Память — это то, чего мы никогда не отдадим!" — подчеркивал Садовый.

Напомним, в День защитников и защитниц Украины бойцов поздравило высшее политическое и военное командование. Военных поблагодарили за защиту и почтили тех, кто погиб из-за агрессии России.

Накануне Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан почтить павших воинов минутой молчания 1 октября.

Львов военные Андрей Садовый День защитников и защитниц Украины память

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