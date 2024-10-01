День захисників 2024 — як у Львів вшанували пам'ять загиблих бійців

Мер Львова Андрій Садовий. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

У День захисників та захисниць України львів'яни вшанували пам'ять загиблих бійців. Рівно о 09:00 люди зупинились та повиходили зі своїх автівок на хвилину мовчання.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий у Facebook.

Читайте також:

Як львів'яни вшанували пам'ять полеглих захисників та захисниць

"Львів зупинився, щоб вшанувати полеглих Захисників та Захисниць", — написав Садовий під фото.

Вшанування загиблих захисників та захисниць у Львові. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Вшанування загиблих захисників та захисниць у Львові. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Вшанування загиблих захисників та захисниць у Львові. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Зазначимо, ввечері 30 вересня міський голова Львова закликав усіх львів'ян вийти з дому, машини, трамвая та прикласти руку до серця і подякувати тим, хто віддав життя за незалежність України.

"Пригадайте когось із наших знайомих. Подумайте про тих, за кого нікому молитися. Пам’ять — це те, чого ми ніколи не віддамо!" — наголошував Садовий.

Нагадаємо, у День захисників та захисниць України бійців привітало вище політичне та військове командування. Військовим подякували за захист та вшанували тих, хто загинув через агресію Росії.

Напередодні Президент України Володимир Зеленський закликав громадян вшанувати полеглих воїнів хвилиною мовчання 1 жовтня.