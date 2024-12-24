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Садовый показал, как празднуют Рождество во Львове во время войны

24 декабря 2024 19:40
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Рождество во Львове — сначала попрощались с защитниками, а затем установили Дидуха
Рождественское шествие в центре Львова. Фото: Львовский городской совет
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Во вторник, 24 декабря, в центре Львова установили рождественского дидуха. Традиционное действо сопровождалось шествием и колядой.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

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Рождество во Львове

Во Львове традиционно установили рождественского дидуха. Шествие, в котором приняли участие дети, военные, представители власти и духовенства, прошло от площади Рынок до площади Ангелов.

Львов Рождество 2025
Дети приняли участие в рождественском шествии. Фото: Львовский городской совет

Главного рождественского дидуха для Львова создала семья Коцюков. Ежегодно его обновляют мастера Музея народной архитектуры и быта, добавляя свежие снопы пшеницы.

Дидух высотой почти 4 метра состоит из нескольких десятков маленьких дидухов. Впервые он появился во Львове в 2009 году, и с тех пор стал важной частью праздников, символизируя достаток, единство и продолжение украинских традиций.

Львов Дидух 2024-2025
Рождественский дидух. Фото: Львовский городской совет

"Буквально перед этим событием мы здесь, в Гарнизонном храме, прощались с четырьмя погибшими героями, а сейчас рядом устанавливаем рождественского дидуха. Эта площадь, на которой мы находимся, носит символическое название — площадь Ангелов. Думаю, что сегодня тысячи ангелов находятся здесь с нами и радуются, ведь, несмотря ни на что, мы продолжаем наши традиции. Это наша жизнь, наша Украина", — сказал Садовый.

Мэр добавил, что в центре Львова сегодня прощались с Иваном Андреевым, Юрием Попиком, Виталием Кришталем и Ярославом Семчишиным.

Львов Рождество
С разницей в полчаса во Львове простились с защитниками, а затем установили Рождественского Дидуха. Фото: Андрей Садовый

Глава города также призвал благодарить всех тех, кто сегодня защищает Украину.

"Сегодня слова "Христос Рождается" будут звучать так же сильно и во Львове, и в Киеве, и в Харькове, и в Покровске. Ведь в этих словах есть большая надежда, которая с нами. Как бы трудно ни было, эти слова будут звучать в больницах, в окопах и в волонтерских штабах. Желаю нам всем силы духа, чтобы пережить это непростое время. И не забывайте каждый день благодарить тех, кто нас сегодня защищает", — подытожил Садовый.

Садовый Рождество
Военные на праздновании Рождества во Львове. Фото: Львовский городской совет

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Напомним, 24 декабря православная церковь Украины по новому стилю отмечает Рождественский сочельник. Это последний день Рождественского поста, на который готовят песни. Мы рассказали, что можно и нельзя делать в этот праздничный день и вечер.

Львов военные Андрей Садовый Рождество праздник

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