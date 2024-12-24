Різдво у Львові — спочатку попрощалися з захисниками, а потім встановили Дідуха

Різдвяна хода у центрі Львова. Фото: Львівська міська рада

У вівторок, 24 грудня, у центрі Львова встановили різдвяного дідуха. Традиційне дійство супроводжувалося ходою і колядою.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Читайте також:

Різдво у Львові

У Львові традиційно встановили різдвяного Дідуха. Хода, в якій взяли участь діти, військові, представники влади та духовенства, вирушила від площі Ринок до площі Ангелів.

Діти взяли участь у різдвяній ході. Фото: Львівська міська рада

Головного різдвяного дідуха для Львова створила сім’я Коцюків. Щороку його оновлюють майстри Музею народної архітектури, додаючи свіжі снопи пшениці.

Дідух висотою майже 4 метри складається з кількох десятків маленьких дідухів. Вперше він з’явився у Львові в 2009 році і з того часу став важливою частиною святкувань, символізуючи достаток, єдність і продовження українських традицій.

Різдвяний дідух. Фото: Львівська міська рада

"Буквально перед цієї подією ми тут, у Гарнізонному храмі, прощалися із чотирма загиблими Героями, а зараз тут поруч ми ставимо різдвяного дідуха. Ця площа, де ми зараз знаходимось, має символічну назву — площа Ангелів. Думаю, що сьогодні тисячі ангелів тут є разом з нами і радіють, адже, незважаючи ні на що, ми продовжуєм наші традиції. Це наше життя, наша Україна", — сказав Садовий.

Мер додав, що у центрі Львова сьогодні прощалися з Іваном Андрєєвим, Юрієм Попиком, Віталієм Кришталем та Ярославом Семчишиним.

З різницею в пів години у Львові попрощалися з захисниками, а потім встановили різдвяного Дідуха. Фото: Андрій Садовий

Очільник міста також закликав дякувати всім тим, хто сьогодні захищає Україну.

"Сьогодні слова "Христос Рождається" будуть так само сильно звучати і у Львові, і в Києві, і в Харкові, і біля Покровська. Бо в тих словах є велика надія, яка є з нами. Як би важко не було, ці слова лунатимуть в лікарнях, в окопах і у волонтерських штабах. Бажаю нам всім сили духу, щоб пережити цей непростий час. І не забувайте щодня дякувати всім тим, хто нас сьогодні захищає", — підсумував Садовий.

Військові на святкуванні Різдва у Львові. Фото: Львівська міська рада

Раніше Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Різдвом. Що сказав — читайте у матеріалі Новини.LIVE.

Нагадаємо, 24 грудня православна церква України за новим стилем відзначає Різдвяний Святвечір. Це останній день Різдвяного посту, на який готують пісні страви. Ми розповіли, що можна і не можна робити в цей святковий день і вечір.