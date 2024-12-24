Різдво у Львові — спочатку попрощалися з захисниками, а потім встановили Дідуха

Садовий показав, як святкують Різдво у Львові під час війни
У вівторок, 24 грудня, у центрі Львова встановили різдвяного дідуха. Традиційне дійство супроводжувалося ходою і колядою.
Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.
Різдво у Львові
У Львові традиційно встановили різдвяного Дідуха. Хода, в якій взяли участь діти, військові, представники влади та духовенства, вирушила від площі Ринок до площі Ангелів.
Головного різдвяного дідуха для Львова створила сім’я Коцюків. Щороку його оновлюють майстри Музею народної архітектури, додаючи свіжі снопи пшениці.
Дідух висотою майже 4 метри складається з кількох десятків маленьких дідухів. Вперше він з’явився у Львові в 2009 році і з того часу став важливою частиною святкувань, символізуючи достаток, єдність і продовження українських традицій.
"Буквально перед цієї подією ми тут, у Гарнізонному храмі, прощалися із чотирма загиблими Героями, а зараз тут поруч ми ставимо різдвяного дідуха. Ця площа, де ми зараз знаходимось, має символічну назву — площа Ангелів. Думаю, що сьогодні тисячі ангелів тут є разом з нами і радіють, адже, незважаючи ні на що, ми продовжуєм наші традиції. Це наше життя, наша Україна", — сказав Садовий.
Мер додав, що у центрі Львова сьогодні прощалися з Іваном Андрєєвим, Юрієм Попиком, Віталієм Кришталем та Ярославом Семчишиним.
Очільник міста також закликав дякувати всім тим, хто сьогодні захищає Україну.
"Сьогодні слова "Христос Рождається" будуть так само сильно звучати і у Львові, і в Києві, і в Харкові, і біля Покровська. Бо в тих словах є велика надія, яка є з нами. Як би важко не було, ці слова лунатимуть в лікарнях, в окопах і у волонтерських штабах. Бажаю нам всім сили духу, щоб пережити цей непростий час. І не забувайте щодня дякувати всім тим, хто нас сьогодні захищає", — підсумував Садовий.
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