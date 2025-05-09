Садовый показал, как во Львове принимали делегации из стран ЕС

Делегация ЕС во Львове. Фото: Facebook Андрея Садового

В пятницу, 9 мая, Львов стал ареной сразу трех стратегически важных международных мероприятий, которые подчеркивают важность города на глобальной арене. В Ратуше состоялась международная встреча "Украина-ЕС" с участием министров иностранных дел всех стран Европы.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый в Facebook.

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Так, по словам Садового, в городе прошли следующие события.

Делегация ЕС во Львове. Фото: Facebook Андрея Садового

Заседание Совета министров иностранных дел ЕС

Во Львове состоялась неформальная встреча Совета министров иностранных дел стран Европейского Союза. На повестке дня обсуждались новые санкции против России, вопросы оборонной поддержки Украины и дальнейший путь нашей страны в Европейский Союз. Эти темы остаются важнейшими на фоне продолжающейся агрессии России.

Подписание соглашения о транше 1 миллиард евро

Вторым важным событием стало подписание соглашения о направлении второго транша прибыли от замороженных активов. Это 1 миллиард евро, который будет использован для укрепления обороноспособности Украины. Документ подписали Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас и представители Дании, Франции и Италии.

Делегация ЕС во Львове. Фото: Facebook Андрея Садового

Создание трибунала для военных преступников

Кроме того, в городе состоялась встреча коалиции стран War Crimes Group, которая работает над созданием специального трибунала для расследования военных преступлений, совершенных высокопоставленными чиновниками России. Суд будет создан в Гааге, а основную роль в этом процессе сыграет Совет Европы. Принятая сегодня Львовская декларация начала этот важный шаг, а подписание соглашения между Украиной и Советом Европы станет финальным этапом в запуске трибунала.

"На площади Рынок торжественно подняли флаг ЕС. Это сделали дети войны — Яна Степаненко, которая потеряла ноги в результате ракетного удара, и Маркиян Мазур — победитель международных олимпиад", — добавил Садовый.

Во Львове подняли флаг ЕС. Фото: Facebook Андрея Садового

Напомним, недавно заместитель министра МИД Сергей Кислица анонсировал, что политические партнеры Украины могут помочь создать спецтрибунал над Россией.

Между тем западные СМИ указали на нюанс, который может сделать невозможным суд над Владимиром Путиным по спецтрибуналу.