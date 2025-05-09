Садовий показав, як у Львові приймали делегації з країн ЄС

Делегація ЄС у Львові. Фото: Facebook Андрія Садового

У п'ятницю, 9 травня, Львів став ареною одразу трьох стратегічно важливих міжнародних заходів, які наголошують на важливості міста на глобальній арені. У Ратуші відбулася міжнародна зустріч "Україна–ЄС" за участі міністрів закордонних справ усіх країн Європи.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий у Facebook.

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Так, за словами Садового, у місті відбулися такі події.

Делегація ЄС у Львові. Фото: Facebook Андрія Садового

Засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС

У Львові відбулася неформальна зустріч Ради міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу. На порядку денному обговорювалися нові санкції проти Росії, питання оборонної підтримки України та подальший шлях нашої країни до Європейського Союзу. Ці теми залишаються найважливішими на тлі агресії Росії, що триває.

Підписання угоди про транш 1 мільярд євро

Другою важливою подією стало підписання угоди про направлення другого траншу прибутку від заморожених активів. Це 1 мільярд євро, який буде використано для зміцнення обороноздатності України. Документ підписали Верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас та представники Данії, Франції та Італії.

Делегація ЄС у Львові. Фото: Facebook Андрія Садового

Створення трибуналу для військових злочинців

Крім того, у місті відбулася зустріч коаліції країн War Crimes Group, яка працює над створенням спеціального трибуналу для розслідування воєнних злочинів, скоєних високопосадовцями Росії. Суд буде створено у Гаазі, а основну роль цьому процесі зіграє Рада Європи. Ухвалена сьогодні Львівська декларація започаткувала цей важливий крок, а підписання угоди між Україною та Радою Європи стане фінальним етапом у запуску трибуналу.

"На площі Ринок урочисто підняли прапор ЄС. Це зробили діти війни — Яна Степаненко, яка втратила ноги внаслідок ракетного удару, і Маркіян Мазур — переможець міжнародних олімпіад", — додав Садовий.

У Львові підняли прапор ЄС. Фото: Facebook Андрія Садового

Нагадаємо, нещодавно заступник міністра МЗС Сергій Кислиця анонсував, що політичні партнери України можуть допомогти створити спецтрибунал над Росією.

Тим часом західні ЗМІ вказали на нюанс, який може унеможливити суд над Володимиром Путіним по спецтрибуналу.